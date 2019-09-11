花蓮「松成號」停車場大排長龍　4千份郭元益月餅助弱勢過節

▲花蓮「松成號」停車場旁來領中秋月餅的民衆大排長龍。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

深耕花蓮數十年的松成號國際有限公司在中秋節前夕發送中秋月餅禮盒，全縣總計送出4000份，其中透過花蓮市公所社福公益平台的管道，捐贈給設籍花蓮市的中低收入、低收入戶及近貧家庭與社福機構等總計有1800份，花蓮市長魏嘉賢8日頒發感謝狀，對於該公司致力公益的善舉，給予高度肯定。

▲花蓮市長魏嘉賢至現場頒發感謝狀，對於該公司的公益善舉，給予高度肯定。



8日下午，在松成號停車場旁有不少人潮大排長龍，都是來領取松成號贈送的中秋月餅禮盒。松成號在地方深耕一甲子以上，除了提供殯葬服務之外，也經常濟貧扶弱，尤其每逢端午、中秋及農曆春節，都會贈送應景的禮品給花蓮市的低收入戶、獨居老人或近貧家庭，尤其贈送的中秋月餅是國內知名品牌郭元益產品，讓弱勢家庭也能感受到節慶的氛圍。

▲市長魏嘉賢也在現場幫忙發送。



松成號廖美燕董事長表示，松成號不止用心於臨終關懷，也著重於社會公益，捐款或捐物資給弱勢族群及社福機構。繼今年農曆春節及端午節之後，在中秋節前夕依舊秉持以往，響應花蓮市公所對弱勢社團與家庭的關懷，及落實該公司對企業責任與回饋社會的精神，同時藉由拋磚引玉，希望有更多善心人士或企業、社團對弱勢族群賦予關懷。



松成號近年來與南華大學生死學系殯葬組及仁德醫護管理專科學校的生命關懷學系合作，兩所學校的學生不僅來到松成號實習，包括畢業生也選擇到松成號就職，透過殯葬管理提供專業服務，董事長廖美燕說，只要有顆熱誠的心，即便沒有經驗，也歡迎花蓮鄉親加入該公司團隊，為往生者提供人生最後一站的服務。