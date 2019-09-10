落實食安管理確保台南美食聖地　黃偉哲：秋節食安宣導不可少

▲台南市長黃偉哲要求落實食安管理，確保台南美食聖地秋節宣導作業不可少。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中秋3天連假即將來臨，台南市長黃偉哲9月10日市政會議要求各局處做好秋節的宣導作業，包括垃圾的清運，居家與外出的防蚊宣導，腸病毒學童防治以及假日期間的替代道路資訊等，另針對近日發生違法傾倒文旦的事件，黃偉哲再次呼籲商家遵守法律，有任何困難可以向在地區公所或農業局反應，市府會積極處理。

黃偉哲重申，民眾對周遭環境汙染應提供警覺，遇到疑似亂倒貨物或食品造成汙染，可撥打公害陳情免付費專線0800-066666，為地球村盡一份心力。

「想要觀光客開心享受美食，就必須提供安心的食物，所以美食的基礎是食安，食安衛生的管理不只是保障消費者的權益，更是保護台南美食聖地的招牌。」市長黃偉哲強調，食安問題是市府施政的重點，過去台南市也曾發生過食物中毒事件，我們必須記取過去疏漏的地方，將漏洞補起來，務必落實食品安全的把關工作。

為落實食品安全衛生管理，市府結合衛生局、農業局、經發局、教育局、環保局、警察局、消保官等單位，除定期召開會報，也組成跨局處食品安全聯合稽查小組，以2019年1至8月為例，分別針對蛋品、學校午餐、倉儲業、食用冰塊、肉品、調味粉製造業與外送平台配合之餐飲業等聯合稽查，計25家，1家不合格。學校午餐查核方面，稽查學校午餐食材供應商140家，合格50家；輔導改善8家；複查合格80家；其他2家；稽查午餐團膳業者，今年迄今46家次，合格32家次；輔導改善9家次；複查合格5家次。

台南市衛生局指出，對於食品及業者採3級品管，落實源頭管理；設置「消費者服務專線電話：0800285000」即時服務民眾食品相關問題；衛生局網站設置「食品安全資訊專區」，抽驗結果定期公布「台南市政府資料開放平台」，提供民眾查詢。