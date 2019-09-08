TripAdvisor飯店「5星好評」被爆灌水！　「開羅最佳」假好評高達8成

▲ 埃及首都開羅的清真寺建築。（圖／免費圖庫pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

消費者組織「Which？」近期爆料，旅遊評網站「貓途鷹」（TripAdvisor）上多家5星頂級酒店底下近25萬則的留言中，竟然有7分之1則評論都有「假好評」的特徵，未來恐怕會影響百萬名消費者的旅遊體驗。

根據《衛報》報導，Which？已經把發現的15起案例全數通報予貓途鷹，後者也承認，網站在2018年發現有多達14家飯店的留言板底下有5星假好評的現象，因此已經處罰6家違反規則的飯店，並給予另外2家有嫌疑的飯店「紅色徽章」作為警告。然而，這些消息卻幾乎沒有消費者知道。

Which？舉出之前被懲罰的飯店作為例子，約旦之前有一家飯店被評為「最佳」，但因為底下留言模式非常可疑，雖然對方表示沒有做出任何不正當行為，但貓途鷹仍然刪除底下730條的5星好評。另外一家被評為「開羅最佳飯店」的飯店，也被發現底下近8成的5星好評，全是由沒有貢獻的個人帳號所留言。對此，在貓途鷹刪掉留言之後，這間飯店現在已經失去「最佳」的地位。

此外，Which？也調查英國2家知名的連鎖酒店「普利米爾酒店」（Premier Inn）和「旅客之家」（Travelodge），前者沒有出現假好評的現象，但旅客之家竟然有高達一半的5星好評來自首次評論者。

對於假好評的猖獗，Which？成員立奇（Naomi Leach）表示，「貓途鷹無法阻止假好評的現象，也無法對違反飯店採取強硬措施，這可能會影響百萬名旅客的美好假期，未來類似貓途鷹的旅遊評論網站都必須付出更多行動，確保平台上的資訊是可靠的。如果他們一直無法達到要求，未來可能會被迫做出改變，讓消費者沒有被大量假好評欺騙的風險。」

▼ 旅遊評網站「貓途鷹」（TripAdvisor）。（圖／翻攝自貓途鷹官網）