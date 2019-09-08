結婚22年「薪水全上繳」！人夫只剩80萬...她坐擁「3千萬資產」喊：我要離婚

▲新竹一對公務員夫婦鬧離婚，法院判離且人妻應還丈夫500萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一對結婚22年的公務員夫婦，婚後2人的所得均交由妻子管理，沒想到妻子名下資產竟迅速累積高達3千萬元，與丈夫的80萬元成為極大反差，讓丈夫忍不住懷疑另一半是否在外面養小王，展開一連串言語、肢體暴力，妻子無法忍受決定訴請離婚。法院審酌情事後判准離婚，而人妻應還500萬元給丈夫。

根據判決書，妻子指控，與丈夫結婚22年，10年前丈夫莫名其妙開始懷疑她外遇，半夜求歡遭拒還會嗆，「外面有人滿足妳了嗎？」、「我是妳老公，為什麼不能幹妳」、「你在外面亂搞，人類乳突病毒是你在外面傳染的，不要賴給我」、「你在外面盡情享受吧？骯髒做了對不起我的事」等語，還曾多次毆打她，她申請保護令自保，但丈夫仍是肢體、精神暴力不斷，人妻只好向法院訴請離婚。

但人夫表示，婚後他把薪水全部交給妻子管理，沒想到對方竟然狂買12筆保單、汽車等，婚後迅速累積資產近3000萬元，相對照之下自己卻只剩80萬元，若法官判離，他希望能拿回財產差額的一半。

除此之外，人夫稱，妻子2017年12月初聲請暫時保護令，3天候提出離婚又因故撤回，隨即將保單解約取得610萬元，匯給岳母，認為妻子有預謀脫產的行為，在惡意減少他分配夫妻剩餘財產的數額；2年前妻子交還他的提款卡，他驚見帳戶內的錢根本不夠繳卡費及保費。

法院審理後認為，人妻是婚後收入的實際管理者，應該就夫妻間財務事宜合理使用分配，但她的管理結果竟導致夫妻財力差異甚鉅，造成2人之間產生齟齬，也沒有夫妻家庭生活，而人夫長期懷疑妻子外遇，也動搖了婚姻基礎，判准離婚，且人妻應付500萬給人夫。

【更多新聞】

台中驚見「女焦屍」！全身黑「雙手高舉屈膝」倒臥橋下...路人經過一瞧嚇壞



奪命38秒影片曝／寶獅駕駛嚇傻！太魯閣號猛撞飛 他遭「鋼軌刺穿」慘死



假養魟魚狂騙2千萬！他辦公室內爽享「3女輪流伺候」 爆出後宮驚人OO內幕