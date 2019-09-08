借鏡荷蘭治水經驗　台中「無火災無水災無疾病」盧秀燕全打勾

▲盧秀燕一行人參訪荷蘭中央車站區都市計畫。(圖／台中市政府提供)

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕台灣時間7日參訪荷蘭阿姆斯特丹運河及中央車站區都市計畫，她表示，荷蘭絕大部分國土由填海造地而成，擁有先進的水利工程技術與經驗，而台中市有許多具有歷史意義的排水圳、溝渠，未來在治水時，將會兼顧文化與歷史保存。

盧秀燕率市府團隊一行人，參訪荷蘭阿姆斯特丹運河及中央車站區都市計畫，沿途看見阿姆斯特丹以河港為中心，依序被辛格運河、紳士運河、國王運河、王子運河包圍，加上貫穿其間的放射狀運河，構成一個獨特的運河網。

盧指出，荷蘭60%至70%位在低窪地區，水利工程因而相當重要，台灣水利工程界的人幾乎都會到荷蘭取經，台中市也有極少部分低窪地帶，因此如何改善排水，值得好好學習。

已造訪3次的水利局長范世億表示，台灣不少解決地層下陷的方式，多是向荷蘭取經，因此，每次造訪都有很大的收穫，而目前文資局跟水利署對於台灣舊有的堤防、壩都有考古上的發現，很多都位於台中，希望把這部分的文化好好保存。

阿姆斯特丹沿路可見三個X的市徽圖案，原因為何？盧秀燕解釋，阿姆斯特丹因地處低窪，過去常遇水災，所以第一個X，祈求「不要有水災」；過往的房子均為木造，第二個X，希望「不要有火災」；過去曾發生瘟疫，造成許多人傷亡，第三個X，則代表「不要有瘟疫」，如今成為阿姆斯特丹當地特殊的城市標誌，深具象徵意義。

不過，她也表示，近期阿姆斯特丹推廣文創，對於市徽設計出相反的標誌，如打三個勾，代表此處沒有水災、火災，也沒有疾病，讓大家看了莞爾一笑。