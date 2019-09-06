考察倫敦波羅市場　盧秀燕：善用台中鐵路高架化橋下空間

▲市政考察團巧遇台中鄉親要求和盧市長合影。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

英國倫敦「波羅市場」為一設置於高架橋下的市集，台中市長盧秀燕於台灣時間5日前往深入探訪，借鏡鐵路高架化後的空間善用，以及老舊市場的轉型，期盼作為台中鐵路高架化後的規劃依據，以及擁有百年歷史的第二市場朝向觀光化及現代化的學習對象。

▲盧秀燕借鏡「波羅市場」鐵路高架化後的空間善用。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕在英國波羅市場導覽經理莎拉巴特勒(Sara Butler)陪同下參訪市場，她說，市府重視庶民經濟，包括市場經濟、夜市經濟等都需好好發展，該市場千年以來就是傳統市場，如今已變成觀光、旅遊價值，不僅商品具有特色，整體環境也相當乾淨，其中有幾家商店，提撥部分收入當作教育訓練，供婦女或年輕人學習，讓居民學得一技之長後，回歸市場設攤，是市場發揮公益功能的表現。

▲倫敦「波羅市場」外觀。（圖／台中市政府提供）

台中鐵路烏日到豐原段已全數高架化，底下土地如何運用，便可借鏡波羅市場，未來除可作為自行車道、休閒園區、停車場等，也可列入市場設施。

市府表示，台中第二公有零售市場是百年市場，隨著民眾對市場的營運環境與管理標準提高，因此，古老的波羅市場營造現代優質環境的發展更迭，值得台中未來推動傳統零售市場，朝向觀光化及現代化的學習對象。

市府也指出，已在原有鐵道下空間打造全長21公里的自行車綠廊，並設計街角廣場、運動設施等，全線預計明年中完工，將成為城市進行高架橋下廊帶縫合的重要里程碑。