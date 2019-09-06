參訪倫敦國王十字車站　盧秀燕：與民間合作促台中舊城再生

▲盧秀燕參訪英國倫敦國王十字車站車站周邊空間活化。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕台灣時間4日率團參訪英國倫敦國王十字車站，希望借鏡這個英國最大都市再生開發計畫，作為台中舊城區轉型再生的參考，盧表示，這車站過去是歷史悠久的煤倉，後來開發作為零售、文創等多功能使用，台中也有很多舊場域，將可參考英國經驗與民間合作，進行有效轉型，帶動台中發展。

▲盧秀燕聽取開發單位說明，並觀看計畫模型。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕4日在秘書長黃崇典等人陪同下，參訪英國倫敦國王十字車站，盧說，國王十字車站以前是很大的煤倉，早期工業革命後，大多用煤作為發電主要來源，而現今能源不斷轉型，煤的使用越來越少，英國政府也開始限煤，預計2025年不再用煤發電，鍋爐也盡量減少使用煤，因此開發商將這個煤倉進行多功能開發，提供零售業進駐，並規劃文創基地，讓年輕人或文創工作者使用。

▲車站周邊空間活化場景。（圖／台中市政府提供）

黃崇典表示，台中舊車站附近也有些倉庫及歷史建築，可以透過民間合作進行都市更新及整合區域開發；而倫敦國王十字車站是一個很好的都市更新典範，可作為台中借鏡，讓舊城新舊交融，帶動發展。

▲車站周邊空間活化，提供民眾休憩場所。（圖／台中市政府提供）

國王十字車站開發案位於倫敦市中心，為倫敦重要鐵路交通和往北倫敦重要陸路交通要道，區內早期多為鐵路運輸和工業設施。倫敦前市長肯・李文斯頓(Ken Livingstone)於2004年頒布第一版倫敦計畫，將車站劃訂為重點開發區，開發商並與此案基地地主共同成立合夥公司，推動都市再生。

開發計畫總面積67英畝(27公頃)，區內20棟歷史建築物修護再利用、10個公共廣場、3個公園、1個親水休憩區、1座新設小學、20條區內新闢道路等。區內的使用規劃設計則包括商務辦公空間、住宅、學生宿舍、餐飲、零售及休閒空間等，整體開發案預計於2020年全部完成。

目前國王十字車站區內有Google歐洲總部、環球唱片、路易威登、倫敦藝術大學、中央聖馬丁學院等進駐，不僅成為產業聚落、學術殿堂，更是來往旅客休憩購物的重要據點，相信藉這次參訪，可為台中都市再造注入活水，帶來新觀點與規劃願景。