　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

寫下城市外交新頁　盧秀燕與荷蘭烏特勒支市長簽署MOU

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕與荷蘭烏特勒支市簽署MOU。（圖／台中市政府提供）

▲烏特勒支市長范贊能向盧市長導覽窗外市政建設。(圖／台中市政府提供)

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕台灣時間6日前往卡通人偶「米菲兔」的故鄉荷蘭烏特勒支(Utrecht)市，與市長范贊能（Mayor Jan van Zanen）會面，並簽署國際交流合作備忘錄，范贊能表示，未來將加強在經貿、文化、教育、智慧交通等領域的交流與合作；盧秀燕則盛讚范贊能在城市治理上深具成效，十分值得台中取經學習，也邀請他再次造訪台中。

▲盧秀燕與荷蘭烏特勒支市簽署MOU。（圖／台中市政府提供）

▲盧市長與荷蘭烏特勒支市長范贊能簽署國際交流合作備忘錄。（圖／台中市政府提供)

盧秀燕昨日與范贊能簽署國際交流合作備忘錄，台灣駐荷蘭代表處代表陳欣新也到場見證，會後盧致贈湖心亭木製漆器，范贊能則回贈米菲兔抱枕。

▲盧秀燕與荷蘭烏特勒支市簽署MOU。（圖／台中市政府提供）

▲烏特勒支運河上運用環保材質如塑膠瓶等製成的裝置藝術大鯨魚。(圖／台中市政府提供)

范贊能致詞時，首先歡迎盧市長率市府團隊來到「米菲兔」的故鄉，他曾於2010至2017年五度訪台，台灣與荷蘭間的友誼溫暖又長遠，這次台中市與烏特勒支市雙方簽署MOU，再度為雙方關係寫下新頁。

盧秀燕表示，烏特勒支市不僅是米菲兔的故鄉，也是全世界最漂亮的城市之一，尤其范贊能市長無論在環保、交通、建設、文化等廣獲肯定，十分值得台中市取經學習；另范贊能市長也是對台灣人最友善的市長，前年曾帶領樂團到台中參加爵士音樂節，表演廣受歡迎，非常期待他能再度來到台灣，尤其是台中市。

盧秀燕指出，烏特勒支市是全荷蘭推廣自行車運動最有成效的城市，擁有歐洲最大的自行車停車場。由於台灣對於水利議題十分有興趣，台中市很有意願爭取主辦台荷兩地水利文化交流的城市，加上這裡也有最好大學教育，希望未來兩地學生有機會相互參訪交流。

烏特勒支市人口約30萬人，目前是荷蘭第4大城，2010及2013評比為全歐洲最有競爭力的城市，並被BBC評選為最快樂的城市之一。

烏特勒支市於羅馬時代建城，擁有豐富的歷史環境，是座充滿藝術和文化動能的城市，也有很多民間公司、機構或基金會，從事各類推廣和創作活動，每年也固定辦理多元化的藝術活動，2017年更被聯合國教科文組織列為文學名城。

ET快訊
一表看韓國瑜得罪的日本學者多大咖　劉世芳5提問：還有臉繼續選
韓國瑜珈老師要生了！只穿Bra「彎腰晃F級雪乳」一看：掉出來
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

跟進雙北！高雄宣導「超商、咖啡店、速食店」騎樓禁菸…12月開罰

寫下城市外交新頁　盧秀燕與荷蘭烏特勒支市長簽署MOU

蔡壁如酸「官二代」 吳怡農用柯文哲話反擊：勿否定別人來肯定自己

一表看「韓國瑜得罪的日本學者」有多大咖　劉世芳5提問：還有臉繼續選總統？

「陳菊是比較肥的韓國瑜」失言？　柯：就是個形容詞

大師指導寫書法！陳其邁揮毫「敬天愛人」 網友驚嘆：字超美

前年印錯55萬本護照　身分證標案交出包廠商惹議

陳菊軍法照曝光！　劉世芳回嗆柯文哲：堅毅身影韓國瑜永遠比不上

吳怡農帥父曝光！回應官二代：我以我的出身為榮　565字揭「吳怡農」由來

秋冬遊補助916上線！蘇貞昌超有哏懶人包：台三線哪三條走一趟就知

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

【聲林之王2】EP3花絮 屁孩寫歌diss周湯豪 當眾道歉上演世紀大和解 老蕭、陶子讚Nick大器回應

信不用手機遭嗆「跩個屁呀」！　聯絡方式「留地址」：有緣的話會碰到

83歲「叭噗阿伯」冰蓋掉了！　泛淚沿街找...熱心網友1天找到

警察薯叔親自上銬被一秒掙脫 近距離魔術讓他「落下巴」嚇傻

跟進雙北！高雄宣導「超商、咖啡店、速食店」騎樓禁菸…12月開罰

寫下城市外交新頁　盧秀燕與荷蘭烏特勒支市長簽署MOU

蔡壁如酸「官二代」 吳怡農用柯文哲話反擊：勿否定別人來肯定自己

一表看「韓國瑜得罪的日本學者」有多大咖　劉世芳5提問：還有臉繼續選總統？

「陳菊是比較肥的韓國瑜」失言？　柯：就是個形容詞

大師指導寫書法！陳其邁揮毫「敬天愛人」 網友驚嘆：字超美

前年印錯55萬本護照　身分證標案交出包廠商惹議

陳菊軍法照曝光！　劉世芳回嗆柯文哲：堅毅身影韓國瑜永遠比不上

吳怡農帥父曝光！回應官二代：我以我的出身為榮　565字揭「吳怡農」由來

秋冬遊補助916上線！蘇貞昌超有哏懶人包：台三線哪三條走一趟就知

台灣第4季人力需求位居亞洲第2　台商回流帶動4行業大舉徵才

賣房注意！大門漆這顏色再賺20萬　「禮服廚房」也能增值

終極版／玩到10月！「北台灣10大活動懶人包」點燈、拍美照都有

中職直播／紐維拉近況越來越好！瑞安拚對戰兄弟首勝

台17線口曳引車轉彎突踩煞車　載120片大玻璃掉滿地

華聞快遞／福建向台企推送外匯政策「升級包」　升級資本項目外匯試點

見梅克爾提中德合作　習近平：任何國家都不能獨善其身

跟進雙北！高雄宣導「超商、咖啡店、速食店」騎樓禁菸…12月開罰

王維中接手0.2局解危　重返海盜連2戰拿勝投

《聲林2》貓頭鷹曹策勛「法務助理→暖聲歌手」

政治熱門新聞

韓國瑜忘名片　沒給日本學者致詞

又遲到？韓國瑜急澄清：我等日本..

日本人遲到25分鐘？韓國瑜踩禁..

負面聲量83％！王浩宇：韓「2..

「等日本人25分鐘」惹議！韓國..

軍公教也輸！議員：韓國瑜支持者..

即／日學者見完韓再見郭　郭台銘..

日神級學者松田康博起底　名嘴：..

韓「等25分鐘」惹怒日學者　馮..

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：..

吳佩蓉爆：韓國瑜選前有一晚住宿..

日學者嗆不解韓團隊作風　高市府..

議員爆：蔡英文預支博士學位！

「等25分鐘」風波！韓國瑜自稱..

更多熱門

相關新聞

考察倫敦　盧秀燕：善用鐵路高架化橋下空間

英國倫敦「波羅市場」為一設置於高架橋下的市集，台中市長盧秀燕於台灣時間5日前往深入探訪，借鏡鐵路高架化後的空間善用，以及老舊市場的轉型，期盼作為台中鐵路高架化後的規劃依據，以及擁有百年歷史的第二市場朝向觀光化及現代化的學習對象。

參訪倫敦國王十字車站　盧秀燕：促台中舊城再生

盧秀燕訪英拜會倫敦西敏市長

訪泰晤士河畔節　盧秀燕：發展台中觀光

2025年英未減量燃煤廠全退場　盧秀燕：台灣應省思

關鍵字：

盧秀燕荷蘭烏特勒支

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

洪詩泳池自拍泳裝照

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

越南妹遭嫌矮又醜！暖男娶回去她超賢慧

情侶吃迴轉壽司！她被規定「只能吃10盤」氣炸

小時候偷阿嬤錢！長大後被阿嬤回應惹哭

超正22歲單親媽嘿咻12歲男！法官判緩刑

閨蜜婚禮當天放鳥！新娘傻：還想反炸我

7旬婦遭勒斃後被性侵　陸戰前隊員判無期

韓國瑜忘名片　沒給日本學者致詞

前科男Beetalk釣女大生…性侵2次曝噁心要求

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

更多

最夯影音

更多

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面