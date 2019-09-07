寫下城市外交新頁　盧秀燕與荷蘭烏特勒支市長簽署MOU

▲烏特勒支市長范贊能向盧市長導覽窗外市政建設。(圖／台中市政府提供)

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕台灣時間6日前往卡通人偶「米菲兔」的故鄉荷蘭烏特勒支(Utrecht)市，與市長范贊能（Mayor Jan van Zanen）會面，並簽署國際交流合作備忘錄，范贊能表示，未來將加強在經貿、文化、教育、智慧交通等領域的交流與合作；盧秀燕則盛讚范贊能在城市治理上深具成效，十分值得台中取經學習，也邀請他再次造訪台中。

▲盧市長與荷蘭烏特勒支市長范贊能簽署國際交流合作備忘錄。（圖／台中市政府提供)

盧秀燕昨日與范贊能簽署國際交流合作備忘錄，台灣駐荷蘭代表處代表陳欣新也到場見證，會後盧致贈湖心亭木製漆器，范贊能則回贈米菲兔抱枕。

▲烏特勒支運河上運用環保材質如塑膠瓶等製成的裝置藝術大鯨魚。(圖／台中市政府提供)

范贊能致詞時，首先歡迎盧市長率市府團隊來到「米菲兔」的故鄉，他曾於2010至2017年五度訪台，台灣與荷蘭間的友誼溫暖又長遠，這次台中市與烏特勒支市雙方簽署MOU，再度為雙方關係寫下新頁。

盧秀燕表示，烏特勒支市不僅是米菲兔的故鄉，也是全世界最漂亮的城市之一，尤其范贊能市長無論在環保、交通、建設、文化等廣獲肯定，十分值得台中市取經學習；另范贊能市長也是對台灣人最友善的市長，前年曾帶領樂團到台中參加爵士音樂節，表演廣受歡迎，非常期待他能再度來到台灣，尤其是台中市。

盧秀燕指出，烏特勒支市是全荷蘭推廣自行車運動最有成效的城市，擁有歐洲最大的自行車停車場。由於台灣對於水利議題十分有興趣，台中市很有意願爭取主辦台荷兩地水利文化交流的城市，加上這裡也有最好大學教育，希望未來兩地學生有機會相互參訪交流。

烏特勒支市人口約30萬人，目前是荷蘭第4大城，2010及2013評比為全歐洲最有競爭力的城市，並被BBC評選為最快樂的城市之一。

烏特勒支市於羅馬時代建城，擁有豐富的歷史環境，是座充滿藝術和文化動能的城市，也有很多民間公司、機構或基金會，從事各類推廣和創作活動，每年也固定辦理多元化的藝術活動，2017年更被聯合國教科文組織列為文學名城。