　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕訪英拜會倫敦西敏市長　力邀訪台做城市外交

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼盧秀燕訪問英國，拜會倫敦西敏市長Ruth Bush 及駐英大使林永樂。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕訪英，拜會倫敦西敏市長Ruth Bush。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕率團訪問英國「行政與政治中心」倫敦西敏市，3日拜會西敏市長Ruth Bush，由於2人都是女性首長，氣氛熱絡。盧秀燕表示，她得知Ruth Bush未曾到過台灣，力邀她參訪台中，盼做好城市外交。

為做好城市外交及取經學習，台中市長盧秀燕3日率團前往英國倫敦，考察重點之一的英國執行成效良好的減碳防制空汙工作；另外，針對台中準備蓋巨蛋體育館，參訪團也前往歐洲最先進的溫布利球場，以及鐵路高架化後下方的土地利用及交通建設等，透過台灣駐英大使林永樂協助安排參訪行程。

盧秀燕首日參訪倫敦，就拜會西敏市女市長Ruth Bush，2人相談甚歡，氣氛熱絡。Ruth Bush也向盧秀燕展示她參加傳統儀式所穿的禮服及權杖，盧則贈送台灣造型的伴手禮給Ruth Bush，得知她從未到訪台灣，盧秀燕也邀請她有機會可以參訪台中。

西敏市長Ruth Bush表示，倫敦下有33個單一管理區，她是唯一由議會推舉的市長，任期1年。參加國家慶典時，只有西敏市市長穿的禮服是藍色，其他區都是紅色。

▲▼盧秀燕訪問英國，拜會倫敦西敏市長Ruth Bush 及駐英大使林永樂。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕力邀倫敦西敏市長Ruth Bush到台灣訪問。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，台中位於台灣中部，地理位置適中、交通便利，而且全年氣候良好，又有多元的美食與文化，相信市長Ruth Bush來台中一定會有特別的體驗。

據了解，西敏市是英國大倫敦地區下的自治市，名字來自歷任英國皇室加冕的西敏寺(Westminster Abbey)，包括國會大廈、白金漢宮、整個聯合王國的中樞系統都在該市範圍內，為英國的行政中心與政治中心，當地交通便利，有24小時巴士及3個主要地鐵站，還有大笨鐘、倫敦眼和聖詹姆士公園等著名景點；而西敏市市長沒有實質的政治權力，屬於跨宗教性的象徵性職位，Ruth Bush為首位擔任西敏市市長的工黨人士。

▲▼盧秀燕訪問英國，拜會倫敦西敏市長Ruth Bush 及駐英大使林永樂。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕拜會駐英大使林永樂。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕也拜會台灣駐英國代表處進行業務交流，並與駐英大使林永樂會面。她表示，出訪英國前，市府事先請駐英代表處協助安排與未來台中重要發展與市政建設相關的參訪單位及當地官員，像是英國防制空汙的減碳工作做得很好，預計2025年未減量燃煤電廠將完全退場，是市府這次來英國考察的重點；台中準備蓋巨蛋體育館，一定要去參訪歐洲最先進的溫布利球場，還有鐵路高架化後下方的土地利用及交通建設等，十分感謝林大使與代表處同仁大力協助，才能順利促成。

林永樂大使表示，倫敦的市政建設一定有許多可以與台中相互觀摩與學習之處，希望透過這樣的交流機會，讓台灣與英國的關係更加成長，也祝福盧市長這次市政考察順利成功。

【更多新聞】

獨／拍到衣櫥靈動2次發燒驅煞　靈異直播主再訪「衣櫥倒了」...跟了兩個

低收戶假冒富二代！誆擁超跑「義大利神獸」吸金27億　陳風廷逃亡留爸獨擔

沙鹿風大茶館槍擊命案後拆光「曬地」　民俗專家曝原因：只有凶宅沒有凶地

ET快訊
上海好市多「無條件退貨」他預言慘賠退場　內行曝穩賺真相打臉
李猶龍涉貪閃辭新竹縣文化局長：對公務車認知不清
安妮脫性感睡衣熟睡遭突襲！嚇到彈起「大根急拿衣服幫遮」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

挺消防！獲贈災情勘查車　徐國勇致謝獅子會：讓災防工作做得更好

攜手衛福部進行長照服務　蔡英文：已決定幫郵政同仁加薪

從不把一國兩制當選項　朱立倫：盼「明日中國」落實民主

中秋到！防堵豬肉月餅　蘇貞昌：防豬瘟擬擴大旅客行李檢查

顧長照！蘇貞昌：109年投入400億「資源四年成長8倍」

盧秀燕訪英拜會倫敦西敏市長　力邀訪台做城市外交

李猶龍涉貪遭調查　3點無保飭回5點閃辭：對公務車認知不清感抱歉

王金平蹭蔡依林被譙…韓國瑜掃到颱風尾　網友：不要來丟臉

竹縣文化局長李猶龍涉貪無保飭回　司機遭爆是「縣長堂弟」

拜廟請益支持者大喊「韓國瑜凍蒜」　綠營議員好尷尬

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

挺消防！獲贈災情勘查車　徐國勇致謝獅子會：讓災防工作做得更好

攜手衛福部進行長照服務　蔡英文：已決定幫郵政同仁加薪

從不把一國兩制當選項　朱立倫：盼「明日中國」落實民主

中秋到！防堵豬肉月餅　蘇貞昌：防豬瘟擬擴大旅客行李檢查

顧長照！蘇貞昌：109年投入400億「資源四年成長8倍」

盧秀燕訪英拜會倫敦西敏市長　力邀訪台做城市外交

李猶龍涉貪遭調查　3點無保飭回5點閃辭：對公務車認知不清感抱歉

王金平蹭蔡依林被譙…韓國瑜掃到颱風尾　網友：不要來丟臉

竹縣文化局長李猶龍涉貪無保飭回　司機遭爆是「縣長堂弟」

拜廟請益支持者大喊「韓國瑜凍蒜」　綠營議員好尷尬

BMW M4 Edition M Heritage特仕版　限時限量750輛登場！

全台「斷頭戶」最多在國境之南　每100戶有2戶拍賣移轉

5300年前陶俑「中華祖神」撞臉張學友　網驚：歌神穿越了？

電商99購物節必搶攻略　大推9元夯品買到超級划算

擄殺老闆...屁孩嫌「利奇馬」颱風返老家！疑怕事跡敗露　來回查看棄屍地

老舊透天厝改建大利多！高市建蔽率擬均一提升至60%

先探／謝金河：從高基期轉向低基期股

台男帶「廣式肉餅」入境　防檢局當場查獲開罰20萬

擴大防非洲豬瘟！6日凌晨起馬來西亞、新加坡等4國入境手提行李全查

玉山銀新卡祭出3大旅遊省錢秘訣　刷6大廉航機票享10%現金回饋

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調..

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子..

政大引愛因斯坦名言配圖韓國瑜　..

最高顏值選區！黃瀞瑩參戰北市死..

陳明文掉300萬引風波　他調監..

韓國瑜坐車錄片被抓包：沒繫安全..

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭..

造勢1人收1千　杏仁哥：我是窗..

完整優惠一次看！政院拍板加碼1..

綠黨民調：韓落後蔡13.8％瀕..

綠委掉300萬扯出一籮筐　他們..

英系大將陳明文夫妻千萬財產曝光

高嘉瑜辯護300萬珍奶創業金　..

證實郭台銘將訪美　蔡沁瑜：郭是..

更多熱門

相關新聞

香水櫃員誣客為賊　百貨主管急道歉

台中一名女顧客1日下午2點多到中友百貨靠櫃試聞香水，卻被櫃位店員誤會偷噴正貨香水，並要求留下觀看監視器畫面，也會報警處理，但事後釐清真相後，店員沒有馬上道歉，直到2天後，由百貨、品牌中區主管等人到小房間內當面道歉，女顧客氣憤難平，怒PO網寫下「再也不會踏進該品牌的櫃點」。

范瑋琪扑街縫15針　買TOD'S壓驚

13歲童手指全溶在一起：受夠人生

赴日欠上千萬醫藥費　婦終可回台

拚訂單　外送員鑽車陣、違規行駛

關鍵字：

盧秀燕英國倫敦西敏市駐英大使台中

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調搜索調查

日京急線列車撞卡車　釀1死34傷

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤家

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面