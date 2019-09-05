盧秀燕訪英拜會倫敦西敏市長　力邀訪台做城市外交

▲盧秀燕訪英，拜會倫敦西敏市長Ruth Bush。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕率團訪問英國「行政與政治中心」倫敦西敏市，3日拜會西敏市長Ruth Bush，由於2人都是女性首長，氣氛熱絡。盧秀燕表示，她得知Ruth Bush未曾到過台灣，力邀她參訪台中，盼做好城市外交。

為做好城市外交及取經學習，台中市長盧秀燕3日率團前往英國倫敦，考察重點之一的英國執行成效良好的減碳防制空汙工作；另外，針對台中準備蓋巨蛋體育館，參訪團也前往歐洲最先進的溫布利球場，以及鐵路高架化後下方的土地利用及交通建設等，透過台灣駐英大使林永樂協助安排參訪行程。

盧秀燕首日參訪倫敦，就拜會西敏市女市長Ruth Bush，2人相談甚歡，氣氛熱絡。Ruth Bush也向盧秀燕展示她參加傳統儀式所穿的禮服及權杖，盧則贈送台灣造型的伴手禮給Ruth Bush，得知她從未到訪台灣，盧秀燕也邀請她有機會可以參訪台中。

西敏市長Ruth Bush表示，倫敦下有33個單一管理區，她是唯一由議會推舉的市長，任期1年。參加國家慶典時，只有西敏市市長穿的禮服是藍色，其他區都是紅色。

▲盧秀燕力邀倫敦西敏市長Ruth Bush到台灣訪問。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，台中位於台灣中部，地理位置適中、交通便利，而且全年氣候良好，又有多元的美食與文化，相信市長Ruth Bush來台中一定會有特別的體驗。

據了解，西敏市是英國大倫敦地區下的自治市，名字來自歷任英國皇室加冕的西敏寺(Westminster Abbey)，包括國會大廈、白金漢宮、整個聯合王國的中樞系統都在該市範圍內，為英國的行政中心與政治中心，當地交通便利，有24小時巴士及3個主要地鐵站，還有大笨鐘、倫敦眼和聖詹姆士公園等著名景點；而西敏市市長沒有實質的政治權力，屬於跨宗教性的象徵性職位，Ruth Bush為首位擔任西敏市市長的工黨人士。

▲盧秀燕拜會駐英大使林永樂。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕也拜會台灣駐英國代表處進行業務交流，並與駐英大使林永樂會面。她表示，出訪英國前，市府事先請駐英代表處協助安排與未來台中重要發展與市政建設相關的參訪單位及當地官員，像是英國防制空汙的減碳工作做得很好，預計2025年未減量燃煤電廠將完全退場，是市府這次來英國考察的重點；台中準備蓋巨蛋體育館，一定要去參訪歐洲最先進的溫布利球場，還有鐵路高架化後下方的土地利用及交通建設等，十分感謝林大使與代表處同仁大力協助，才能順利促成。

林永樂大使表示，倫敦的市政建設一定有許多可以與台中相互觀摩與學習之處，希望透過這樣的交流機會，讓台灣與英國的關係更加成長，也祝福盧市長這次市政考察順利成功。

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