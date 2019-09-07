回應蔡英文何謂台灣價值　柯文哲諷：就是清廉勤政愛鄉土

▲柯文哲表示，民進黨的清廉、勤政、愛鄉土，就是台灣價值。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

美麗島電子報董事長吳子嘉主辦的「吳董談大選&柯文哲市長粉絲見面會」7日晚間在台中市登場，主題是國家治理。柯文哲表示，之前蔡總統常問他何謂台灣價值，但其實就是民進黨掛在黨中央的那7個字「清廉勤政愛鄉土」，他已經幫民進黨做到了。

「吳董談大選&柯文哲市長粉絲見面會」已舉行70多場，今晚移至台中場，柯文哲父母親、前立委黃文玲也到場，現場湧進近千名柯粉。

柯文哲表示，前陣子蔡總統一直問他台灣價值，他現在就可以回答，就是民進黨掛在黨中央的7個字「清廉勤政愛鄉土」，這7個字就是台灣價值，而他已經實現了。

▲柯文哲父母到場，受到支持者熱烈歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

柯文哲強調，其實實現普世價值就是台灣價值，包括民主、自由、法治、開放、人權和永續經營，民主就是以人民為主，自由則以容忍為基礎，以不侵犯他人為前提。至於法治，台灣一直都不是法治國家，如果守法，那就是表示你沒有辦法，而永續經營，就是不能債留子孫。

柯文哲的發言深獲現場柯粉認同，數度被掌聲打斷。他強調，上述普世價值如果太多，記不住，那可以再濃縮一點，就是對的事做，不對的事不要做，認真做，但令人遺憾的是，現在政府是對的事不做，不對的事一直做，又很懶惰；語畢，現場再度響起熱烈掌聲。