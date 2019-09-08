影／大都會台灣日！蔡英文登花旗球場大螢幕　蔡阿嘎登板開球

記者陶本和／台北報導

美國職棒「紐約大都會台灣日」邁入第15屆，7日大都會在花旗球場面對費城費城人隊時，總統蔡英文登上球場的大螢幕，跟台灣的網紅蔡阿嘎開球。

蔡阿嘎在今年3月份時，為大都會台灣日活動，特別進到總統府拍攝宣傳影片，蔡英文也授旗給蔡阿嘎，要求他在開球時把球投進好球帶，並且交代「只許成功，不許失敗」，甚至開玩笑說，「投不進好球帶，就不要回來了」。

至於「紐約大都會台灣日」，目前已經邁入第15屆，是大聯盟30支球隊中歷史最久、規模最大的台灣慶典活動；過去曾經邀請知名導演李安、高球好手曾雅妮、網球好手盧彥勳等人，也都會結合台灣藝文表演、廣告看板、廣告播放跟活動攤位。

本屆活動也是以台灣觀光為主軸，2日就已經在花旗球場外掛上廣告看板，預計為期四週；而這次邀請到知名網紅蔡阿嘎，同時也搭配總統蔡英文。

蔡英文稍早也在臉書粉絲專頁上表示，喜歡棒球的朋友可以來簽到，詢問大家有沒有人是紐約大都會隊New York Mets的球迷？她說，今天是紐約大都會隊的台灣日，每年這一天都會有許多台灣僑胞在大都會隊主場齊聚一堂。



蔡英文也提醒大家，她曾經授旗給蔡阿嘎，還跟他說「只許成功，不許失敗」。她強調，台美友好的關係，可以表現在許多層面，今天接在她出訪過境紐約後，換成蔡阿嗄到大都會台灣日開球，台灣跟美國，都是熱愛棒球的國家，最近我們各級棒球的國家隊，也有讓人激賞的表現，「我相信未來還會有更多來自台灣的選手，在世界舞台上發光發熱」。

對此，總統府發言人林鶴明表示，蔡英文在今年上半年就與蔡阿嘎合拍影片，由總統授旗蔡阿嘎前往紐約大都會台灣日活動代表台灣開球。日前蔡英文出訪「自由民主永續之旅」過境紐約時，在僑宴中也獲贈紐約大都會隊球衣，象徵台美關係友好，而大都會隊也再次邀請她親自錄製影片，並將會在台灣日活動當天的球場大螢幕中播放，也藉由影片向在場球迷致意。

林鶴明表示，蔡英文再次邀請蔡阿嘎同台入鏡，一起拍攝以英文發音的介紹台灣影片，向現場的球迷朋友與台灣僑胞、留學生致意。影片中蔡英文分享了台灣漂亮的風景和美食畫面，也在影片中表示，台灣和美國都是熱愛棒球的國家， 從過去到現在有很多台灣選手登上MLB的球場，包含前大都會球員胡金龍。

林鶴明表示，蔡英文相信， 未來會看到更多的台灣好手在大聯盟發光發熱。她也在影片中為蔡阿嘎加油，兩人也一起喊口號為大都會隊以及台灣加油，而今日在紐約現場，影片播放完畢後，蔡阿嘎也站上投手丘正式開球。

▼總統蔡英文登上美國大都會花旗球場大螢幕。（圖／讀者提供）

