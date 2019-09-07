出席藝文聯誼茶會！蔡英文大讚文總推「珍奶外交」

▲總統蔡英文體驗搖珍奶。（圖／總統府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文7日晚間偕同副總統陳建仁出席「2019藝文聯誼茶會」，肯定文化總會做了很多努力，持續把台灣最豐富的各種特色創作，以及在地文化，帶到不同的國家。也期許台灣最豐富也最有特色的在地文化，會是吸引大家來台觀光的重要資產。同時，她也大讚文總推廣「珍奶外交」。

蔡英文、陳建仁出席藝文聯誼茶會，包括中華文化總會副會長江春男、秘書長林錦昌、文化部長鄭麗君、客家委員會主任委員李永得、原住民族委員會副主任委員汪明輝等也現身力挺。

蔡英文致詞時表示，介紹，今年主題設定為「海」，因為台灣四面環海。在歷史上，與來自四面八方的多元族群有過互動，也不斷和外來的文化相互交流，發展出豐富多元的文化特質。文化的範圍，除了藝術表演活動，更包含對於既有社會價值，不斷反思跟創新的各種實踐。所以，地方文化保存、生態保育、空間改造、特色產業發展，以及社區照護，都可以算是文化的一環。

蔡英文指出，兩年一屆的「總統文化獎」，今年已經邁向第十屆。今年除了持續頒發原有的五個獎項，在「文化自信NEXT 20」的項目，也會回顧過去20年來各獎項的得主。過去的累積，絕對可以成為最深厚的基礎，讓台灣未來的文化發展，湧出源源不絕的「新活水」。她也肯定文總做了很多努力，持續把台灣最豐富的各種特色創作，以及在地文化，帶到不同的國家去。

談到文總推廣臺灣文化的努力，蔡英文說，今年五月在印度，文總用先進多元的展覽方式讓大家認識台灣，例如透過虛擬實境VR，體驗台灣海岸美景。八月時文總在紐約中央公園，舉辦「台灣之夜Taiwanese Waves」，也是每年在當地非常受歡迎的活動。

蔡英文說，在全世界都風台灣珍奶的時候，文總將會在九月底前進日本東京，舉辦「Taiwan Plus」活動，利用這個元素，進行「珍奶外交」。雖然在網路上看見外國朋友，做出了許多有趣的珍珠創意料理，但她還是邀請各國好朋友，一定要親自到台灣來一趟，體驗最道地的珍奶文化。

蔡英文提到，下禮拜五13號，就是中秋節當天晚上，文總會和台電合作，共同在「水湳洞選煉廠遺址」，舉辦「點亮十三層」活動，也歡迎大家來共襄盛舉。另外，總統府今年也和文總一起規劃了「來去總統府住一晚」的體驗活動，邀請世界各國的朋友，來感受臺灣的熱情和活力。

蔡英文強調，在政府的努力之下，台灣的觀光客源已經越來越多元，來自日韓、歐美、新南向國家的旅客都大幅成長，去年來台旅客人次已經突破一千一百萬。相信台灣最豐富也最有特色的在地文化，會是吸引大家來台觀光的重要資產，「我們繼續一起努力，謝謝大家！」