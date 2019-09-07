感謝青商會「死忠兼換帖」　蔡英文：幫忙宣傳、打假和團結

▲▼蔡英文出席青商會後援會成立大會，希望團結打贏明年大選。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

蔡英文競選連任全國青商後援會7日下午在台中市成立，總統蔡英文出席致詞表示，她很開心也很感動看到這麼多青商會的朋友，用一句話講就是「死忠兼換帖」，她除了細數執政以來的政績之外，更拜託在場幫她三件事，宣傳政績、打假消息和團結，讓總統當選、國會過半。

蔡英文下午出席全國青商會後援會成立大會，來自各縣市近5百名青商會員參加，立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、黃國書、洪慈庸、立委參選人陳柏惟、莊競程、民進黨主席卓榮泰、全國青商後援會召集人蔡世寅、台中市黨部主委何明杰及地方黨公職等出席。

蔡英文首先感謝青商會組成後援會，幫她加油，幫台灣加油，執政這幾年來，青商會從來沒有鬆散，在很多地方，都有青商會朋友幫忙宣導政績、宣導政策，這是執政以來，深刻感受到一股正面的力量，感謝大家一起同心協力。

蔡接著說，這3年多來，執政團隊很努力，在詭譎多變的國際情勢當中，台灣總體都有穩定成長，國際評等機構也說台灣是四大創新國之一，今年第2季是亞洲四小龍第一名，由於改善國內投資環境，所以也吸引歷史上最大規模的台商回流，而且對中小企業的照顧也沒有偏廢，經濟部就成立台灣投資事務所單一窗口，提供服務。

她認為，很長的一段時間，香港都是亞洲最自由的市場，但是最近發生的狀況，很多人很擔憂香港的民主未來，她想要說的是，台灣要撐香港的最好方法，就是守護好自己的民主自由，只要蔡英文當總統，一定會守護台灣主權，守護民主自由的生活方式。

最後，蔡要拜託在場者3件事情，一是請各位幫忙多多宣傳，政府做了很多事情，但還是有很多人說「他們怎麼都不知道」，她要大家趕快加入她的Line，第二，注意假消息，假訊息會破壞民主，尤其在選舉的時候，當消息錯誤的時候，大家就不可能做對決定，第三要團結，這次選舉，要團結所有保台力量，不論中華民國派、台灣派，大家一起團結保護得來不易的民主。