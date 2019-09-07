索羅門外長8日訪台　外交部：將晉見蔡英文、吳釗燮

▲蔡英文軍禮迎接索羅門群島總理何瑞朗伉儷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

我太平洋友邦索羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele）夫婦一行共5人訂於8日至12日訪問台灣，期間將晉見總統蔡英文、會晤外交部長吳釗燮。外交部7日發布新聞稿表示，對於馬內列外交部長等人來訪表達誠摯歡迎。

外交部表示，馬內列訪台期間將晉見蔡英文、會晤吳釗燮，並接受吳釗燮的款宴。馬內列另將拜會中華民國對外貿易發展協會，並參訪有關潔淨能源、農業機具、精緻農業的民間企業與研究機構，以增進對我國相關產業發展與技術的深入瞭解，拓展台索兩國合作的新領域。

外交部指出，馬內列擔任其他公職時曾多次訪問台灣，此次是本年5月出任索國外交部長後首度正式訪問我國。繼本年8月初索國國會議長歐堤（Patteson Oti）率團來台參加「亞太國會議員聯合會」（APPU）丶8月中旬索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於「太平洋島國論壇」（PIF）期間會晤外交部長吳釗燮，並見證兩國外長簽署台索互免簽證協定後，馬內列外長的來訪對於深化台索邦誼及友好關係具有重大意義。

外交部提到，台灣與索羅門群島自1983年建交以來，兩國合作關係緊密，索國多年來在「聯合國大會」（UNGA）、「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等國際組織場域給予我國堅定的支持，台索兩國將秉持互惠互助原則，持續深化兩國的友好合作關係。

目前台灣有17個邦交國：

亞太地區：吉里巴斯、馬紹爾、諾魯、帛琉、索羅門、吐瓦魯。

非洲地區：史瓦帝尼。

歐洲地區：教廷。

拉丁美洲及加勒比海地區：貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森國。