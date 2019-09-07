秋節應景食品衛生局把關　桃園2業者原料逾期挨重罰

▲桃園市衛生局人員針對全市秋節應景食品進行抽驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局在中秋節前針對應景食品衛生安全進行抽驗，總計抽驗116件，檢驗結果全數符合規定，中壢區京典烘焙坊、百年神仙蛋糕被查獲儲存逾期食材原料，衛生局依食品安全衛生管理法開罰，其中百年神仙蛋糕因是今年內被查獲第二次，遭重罰30萬元。

▲桃園市衛生局對全市秋節應景食品抽驗檢查，檢驗結果全數符合規定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市衛生局自7月中旬起針對糕餅烘焙業、餡料製造業、各式燒肉、燒烤店進行食品查驗，同時也針對各大賣場、超市抽驗市售中秋應景食品，如月餅、餡料、蔬菜水果、禽畜水產品、烤肉食材、豆製品、飲料及醬料等產品總計抽驗116件，檢驗項目包括防腐劑、蘇丹色素、農藥／動物用藥殘留、重金屬、甜味劑、二甲／二乙基黃、過氧化氫與二氧化硫等項目，檢驗結果全數皆符合規定。

不過，本次查核月餅餡料製造業、燒烤餐飲業共計27家，查核重點包含食品業者登錄、產品責任險投保、食品良好衛生規範準則及產品標示等，中壢區京典烘焙坊、百年神仙蛋糕被查出儲存逾期食材原料，顯示業者未妥適處理食材，衛生局依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定分別開罰，其中經典烘焙坊開罰 6萬元、百年神仙蛋糕因為是今年內第2次被查獲，遭重罰30萬元。

▲桃園市衛生局對全市食品抽驗，中壢區知名蛋糕業者食材香蒜粉等原料已過期且是第二次違規遭重罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局表示，業者務必做好自主管理，食材原物料須落實先進先出，定期盤點檢視產品效期，逾期者應立即丟棄，消費者選購應景食品時優先選擇信譽良好商家，注意產品外觀是否變質、標示是否完整，以確保食品衛生安全，若有消費爭議，可撥打0800-285000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃市消費者服務中心申訴。

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