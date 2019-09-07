　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

秋節應景食品衛生局把關　桃園2業者原料逾期挨重罰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市衛生局人員針對全市秋節應景食品進行抽驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局人員針對全市秋節應景食品進行抽驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局在中秋節前針對應景食品衛生安全進行抽驗，總計抽驗116件，檢驗結果全數符合規定，中壢區京典烘焙坊、百年神仙蛋糕被查獲儲存逾期食材原料，衛生局依食品安全衛生管理法開罰，其中百年神仙蛋糕因是今年內被查獲第二次，遭重罰30萬元。

▲桃園市衛生局對全市秋節應景食品抽驗檢查，檢驗結果全數符合規定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局對全市秋節應景食品抽驗檢查，檢驗結果全數符合規定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市衛生局自7月中旬起針對糕餅烘焙業、餡料製造業、各式燒肉、燒烤店進行食品查驗，同時也針對各大賣場、超市抽驗市售中秋應景食品，如月餅、餡料、蔬菜水果、禽畜水產品、烤肉食材、豆製品、飲料及醬料等產品總計抽驗116件，檢驗項目包括防腐劑、蘇丹色素、農藥／動物用藥殘留、重金屬、甜味劑、二甲／二乙基黃、過氧化氫與二氧化硫等項目，檢驗結果全數皆符合規定。

不過，本次查核月餅餡料製造業、燒烤餐飲業共計27家，查核重點包含食品業者登錄、產品責任險投保、食品良好衛生規範準則及產品標示等，中壢區京典烘焙坊、百年神仙蛋糕被查出儲存逾期食材原料，顯示業者未妥適處理食材，衛生局依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定分別開罰，其中經典烘焙坊開罰 6萬元、百年神仙蛋糕因為是今年內第2次被查獲，遭重罰30萬元。

▲桃園市衛生局對全市食品抽驗，中壢區知名蛋糕業者食材香蒜粉等原料已過期且是第二次違規遭重罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局對全市食品抽驗，中壢區知名蛋糕業者食材香蒜粉等原料已過期且是第二次違規遭重罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局表示，業者務必做好自主管理，食材原物料須落實先進先出，定期盤點檢視產品效期，逾期者應立即丟棄，消費者選購應景食品時優先選擇信譽良好商家，注意產品外觀是否變質、標示是否完整，以確保食品衛生安全，若有消費爭議，可撥打0800-285000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃市消費者服務中心申訴。

【更多新聞】

►大雨傾盆路樹傾倒騎士摔傷　警民凌晨合力完成路障清除

►外地男求職碰壁淪落街頭　暖警代購車票助返家

►醉漢鬧事叫警察「靠北邊走」　警局內又罵五字經…醒來很懊惱

ET快訊
新北最美女警「撞臉周子瑜」　引網暴動：快來逮捕我！
快訊／北宜公路兩車對撞！車頭撞爛全毀　4大1小「肢體擦挫傷」
獨／蔡英文中部拔藍樁大突破　拜訪「大哥中的大哥」飛虎民
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

找到人了！台南麻豆文旦裂果遭亂倒　環保局火速查獲行為人

拚總統立委選舉　林飛帆為蔡英文暨陳歐珀宜蘭婦女後援會加持

交通部祭擴大秋冬國旅獎勵　參山處推好康向民眾招手

秋節應景食品衛生局把關　桃園2業者原料逾期挨重罰

提前中秋慶團圓　新北中秋晚會接力登場

民進黨屏東縣黨代表大會　卓榮泰主席＋許展維主委籲團結勝選

外地男求職碰壁淪落街頭　暖警代購車票助返家

台南北區登革熱家庭群聚病例　查為登革熱病毒型別第一型

原華映200移工6成5成功轉換雇主　移民署桃園站送關懷物資

昔保一總隊營區今成了森林公園　成桃園地景節主展場

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

鴨嘴遭「柴犬捲尾」夾！牠無辜求助　30秒後真相反轉...網笑：在吸狗吧

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

信不用手機遭嗆「跩個屁呀」！　聯絡方式「留地址」：有緣的話會碰到

警察「杜賓犬」挑戰瓦干達「黑豹」　嗆爆：我是素人但不吃素！！

找到人了！台南麻豆文旦裂果遭亂倒　環保局火速查獲行為人

拚總統立委選舉　林飛帆為蔡英文暨陳歐珀宜蘭婦女後援會加持

交通部祭擴大秋冬國旅獎勵　參山處推好康向民眾招手

秋節應景食品衛生局把關　桃園2業者原料逾期挨重罰

提前中秋慶團圓　新北中秋晚會接力登場

民進黨屏東縣黨代表大會　卓榮泰主席＋許展維主委籲團結勝選

外地男求職碰壁淪落街頭　暖警代購車票助返家

台南北區登革熱家庭群聚病例　查為登革熱病毒型別第一型

原華映200移工6成5成功轉換雇主　移民署桃園站送關懷物資

昔保一總隊營區今成了森林公園　成桃園地景節主展場

狠甩賴弘國約砲謠言…阿嬌曬老公「依偎睡照」首放閃！網揪亮點：百忙中陪妳飛

一桶洗漆水「濕地秒變綠奶茶」　油漆工嘆：薪水倒貼還不夠罰

找到人了！台南麻豆文旦裂果遭亂倒　環保局火速查獲行為人

懷孕女友逼負責！18歲渣男揪2友暗巷狠打...「流產就可擺脫糾纏」

徒步環島19公里！李問走12小時拜票不喊累：為馬祖一起打拚！

中職／鄭錡鴻到一軍實習教練　若有引退儀式會在明年

拚總統立委選舉　林飛帆為蔡英文暨陳歐珀宜蘭婦女後援會加持

外酥、內餡爆多汁！台北銷魂煎餃　酸辣湯還放了炸餃子皮

一擲定江山！「原」警享天倫樂　傳統活動超刺激不能被遺忘

女慘遭刺二刀搶走500元　北市警僅法辦「殺人未遂」惹議

地方熱門新聞

兒子癌逝、孫子昏迷！高雄76歲..

鳳梨酥名店公休2天　排隊客大熱..

桃園馬村市集　推出7個主題活動

嫁來台灣被誣陷「有在賣」　新住..

水利會釣魚賽　宋文祥獲總重量冠..

原華映200移工　6成5成功轉..

翁探女詭迷路百里　躺3天第一句..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

男子求職碰壁淪落街頭　暖警助返..

竹市首屆台啤音樂節 9/7 H..

台南佳里分局3所卸新任所長布達..

觀音區市議員遞補　郭蔡美英9/..

守護小腳丫鼓勵小爸媽　勵馨微電..

83歲叭噗阿伯冰蓋掉了！眼眶泛..

更多熱門

相關新聞

橘棕色萌熊出巡　網狂抓亮點：安全帶呢？

這畫面也未免太可愛了吧！一名網友在臉書上傳一張照片，只見一輛貨車上面載了一把超巨大的椅子，而椅子上還放了一隻超大隻的熊娃娃，讓不少網友瞬間都被萌翻，不過也有網友狂歪樓表示，「怎麼沒綁安全帶，用繩子綁會痛！」。

檢驗所假借衛生局名義「違法招攬」推銷健檢

蘋果西打出包後...新製造產品抽樣送檢確認符合標準　將恢復銷售

6槍轟殺貓霖大佬！槍手夜奔機場被攔截　

槍殺龍潭角頭　雨衣雙槍手1人落網

關鍵字：

桃園衛生局秋節抽驗食品2業者挨罰

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

台中驚見女焦屍！全身黑「雙手高舉屈膝」倒臥橋下

小時候偷阿嬤錢！長大後被阿嬤回應惹哭

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

洪詩泳池自拍泳裝照

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

女自備便當盒打包好市多碎洋蔥　被拍公審惹議

越南妹遭嫌矮又醜！暖男娶回去她超賢慧

情侶吃迴轉壽司！她被規定「只能吃10盤」氣炸

失聯客羞辱外送員　取餐後丟零錢打發

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

閨蜜婚禮當天放鳥！新娘傻：還想反炸我

超正22歲單親媽嘿咻12歲男！法官判緩刑

更多

最夯影音

更多

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面