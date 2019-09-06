6槍轟殺貓霖大佬！「雨衣槍手」夜奔機場被攔截　10hrs遭逮歸案

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市龍潭地區「貓霖幫」角頭老大江宗霖（49歲）4日遭雨衣雙煞連開6槍奪命，警方成立專案小組追查，調閱監視器畫面後鎖定其中一名林姓主嫌（28歲），並於5日凌晨在桃園機場將企圖逃逸的林嫌逮回，

▲江宗霖4日下午一走出門，旋即在愛車旁遭到雨衣雙煞槍殺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，江宗霖3日才剛辦完母親的告別式，4日下午2時35分許，洗車場員工協助將送洗的BMW轎車送回，豈料江男才剛從家門踏出，立刻就遭埋伏許久的2名雨衣男子近距離「行刑式」連開6槍轟殺，當場倒臥血泊慘死。

▲2名嫌犯身著雨衣，在犯案後分頭逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2嫌在犯案後分頭往中科院與市區方向逃逸，過程中還一度企圖搶車代步，其中一名嫌犯邊跑邊脫雨衣，最後消失在監視器的畫面中。龍潭分局副局長沈廷科指出，警方獲報後迅速趕抵並封鎖現場，同時查閱附近監視器畫面，確認嫌犯逃逸路線後，立即發動警力展開追蹤，並在路旁發現一名疑犯丟棄的衣服、褲子、鞋子、以及一把疑似涉案槍枝，目前已經送往鑑定。

沈廷科表示，警方透過情資分析率先掌握林嫌行蹤，發現他在下午2時許犯案後，還計畫於深夜出境，因此立即與航警合作，於5日凌晨在桃園機場當場逮獲林嫌，從其犯案到被逮捕歷時僅約10小時。在檢方漏夜偵訊林嫌後，依殺人罪嫌向地院聲請羈押，預計將於6日下午召開羈押庭。

▲警方5日凌晨率先逮捕林嫌，並在訊後向地院聲請羈押。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對另名在逃嫌犯，沈科廷表示，目前警方已經掌握相關資料，正在深入分析、全案持續擴大偵辦中，力求盡速將嫌犯逮捕歸案。

據悉，江宗霖早年自桃園龍潭石門山發跡，還曾傳出自創幫派「貓霖幫」，以手段兇殘打出名號，過去曾帶領依票小弟向鄰近攤販收取每月3萬元清潔費，如有不從就聚眾鬧事，隨著勢力版圖擴張，還介入土地買賣、暴力討債等，是地方上治安頭痛人物。

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▲江湖傳言江宗霖曾自創「貓霖幫」，以手段兇殘打響名號。（圖／東森新聞）