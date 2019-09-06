　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

6槍行刑式狙殺龍潭貓霖幫角頭　雨衣雙槍手1人高雄落網

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市龍潭區4日下午傳出白晝槍擊命案，附近監視器錄下開槍兇嫌容貌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲槍手身穿黃色雨衣、戴口罩。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市龍潭區地方角頭江宗霖4日遭雨衣雙煞行刑式6槍奪命，警方案發後調閱附近監視器畫面，鎖定一名穿著黃色雨衣、戴口罩的年輕男子，經過連夜追查，5日總算在高雄市將人逮捕，目前正在追查另一名共犯的身分以及行蹤。

遭槍殺的地方角頭江宗霖（49歲）綽號「貓霖」，他3日才剛辦完母親的告別式，4日下午2時許洗車場的員工幫忙將送洗的BMW轎車送回來，沒想到他才從家中走出來準備外出，就遭2名埋伏在一旁的雨衣男子近距離槍殺，連開6槍奪命。

2名槍手行凶後分別往中科院與市區方向逃逸，過程中還企圖搶車代步，其中一人邊跑邊想脫掉雨衣，最後消失無蹤。警方調閱案發現場附近的監視器畫面追查，發現其中一嫌被拍到清楚的容貌，他半路攔車控制司機，抵達市區後再改搭其他車輛離開，於是立即鎖定並展開追查，5日總算在高雄逮到人。

►超爽DER！點我現賺 2188

▲桃園市龍潭區4日傳出白晝槍擊命案，警方封鎖現場搜查可疑線索。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼▲警方將江宗霖的轎車拖回警局蒐證。

▲桃園市龍潭區大平郵局下午傳出槍擊案，警方蒐證後將江姓死者轎車拖回警局。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於目前仍在追查另一名在逃共犯，警方不方便多透露案情，初步研判槍手的手法如此凶狠，可能涉及巨大的利益糾紛或是什麼深仇大恨，但詳細的原因仍還有待進一步調查釐清。

這起槍擊案也讓附近鄰居議論紛紛，其中一名居民透露，江母的公祭就在住家旁邊舉辦，事發前幾天還有看到黑衣人在旁邊徘徊，本來以為是來關心江家的喪事，直到後來發生槍擊命案，這才覺得黑衣人有可能是來探路的。

相關新聞

►直擊狙殺角頭現場！連轟6槍行刑式奪命　「雨衣殺手」正面曝光

►「雨衣殺手轟角頭」起底！詐騙發大財牽下桃園首輛「麥拉倫」　疑上億分贓遭行刑式開槍

►母昨出殯…桃園黑道老大江宗霖遭6槍擊斃！曾創台版無間道「貓霖幫」

ET快訊
喉嚨卡卡竟肺腺癌3期！他納悶沒咳嗽、沒痰　醫曝：1年前就有徵
全軍被殲滅…老媽急撥6通電話問平安　敵軍接起：抱歉，你兒子死
玲玲中颱上限！外圍環流、低壓帶雙衝擊　大雨炸北北基高屏
6槍行刑式狙殺龍潭貓霖幫角頭　雨衣雙槍手1人高雄落網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄4煞深夜闖飲料店圍毆　老闆遭打破頭、右手骨折

借車載友「國道突起火」　2人冒雨逃生

「已讀不回」揪出殘忍兇案　3名惡員工涉殺人罪遭收押禁見

夜間臨檢遭衝撞...2警受傷送醫　駕駛懊悔：真的不是故意的

離婚才知「公婆暗槓大聘60萬」　新娘怒告！婚禮紀錄片成鐵證…討錢失敗

「滿18歲就結婚」狂戰國中女258次　補教師敗給下體兩塊黑斑

6槍行刑式狙殺龍潭貓霖幫角頭　雨衣雙槍手1人高雄落網

高雄4煞深夜闖飲料店圍毆　老闆遭打破頭、右手骨折

借車載友「國道突起火」　2人冒雨逃生

「已讀不回」揪出殘忍兇案　3名惡員工涉殺人罪遭收押禁見

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

兒子癌逝、孫子車禍昏迷2個月...　高雄76歲嬤「拒捐款」賣魚丸救孫

離婚才知「公婆暗槓大聘60萬」　新娘怒告！婚禮紀錄片成鐵證…討錢失敗

「滿18歲就結婚」狂戰國中女258次　補教師敗給下體兩塊黑斑

6槍行刑式狙殺龍潭貓霖幫角頭　雨衣雙槍手1人高雄落網

高雄4煞深夜闖飲料店圍毆　老闆遭打破頭、右手骨折

借車載友「國道突起火」　2人冒雨逃生

「已讀不回」揪出殘忍兇案　3名惡員工涉殺人罪遭收押禁見

廂型車轉彎撞上！騎士「安全帽噴飛」重摔亡　 家屬求行車記錄器查真相

夜間臨檢遭衝撞...2警受傷送醫　駕駛懊悔：真的不是故意的

曾任「馬雷蒙舞團」成員！54歲錢莊老闆遭3小弟擄殺…與9旬母天天聯絡

女兒房間被弄亂、毛毯有血！人妻裝密錄器一看傻　抓包老公「妖精打架」

劍魚接力亂週末！雨彈來襲連3天　一圖看降雨熱區…台中以南都在內

離婚才知「公婆暗槓大聘60萬」　新娘怒告！婚禮紀錄片成鐵證…討錢失敗

「滿18歲就結婚」狂戰國中女258次　補教師敗給下體兩塊黑斑

送鮮花太落伍！花束裡包美妝品、食物女友更開心　男友快學起來

連遭國會3次打擊　強生怒了「10月31日硬脫歐」：寧願死在溝渠裡

威爾史密斯回歸《絕地戰警》　耍帥落漆「糗戴老花眼鏡」

颶風多利安吹來940萬元！　衝浪客沙灘驚見黑色「鑽石」：古柯鹼

6槍行刑式狙殺龍潭貓霖幫角頭　雨衣雙槍手1人高雄落網

玲玲中颱上限！外圍環流、低壓帶雙衝擊　大雨炸北北基高屏

軍事風結合燈芯絨、街頭元素！西山徹帶領WTAPS強勢回歸　9／7準備開搶

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

社會熱門新聞

等紅綠燈被按喇叭　重機遭超跑海..

香水櫃員誣客為賊　百貨主管急道..

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回..

女兒房間太亂　人妻裝密錄器看傻

廂型車轉彎撞　騎士安全帽噴飛亡

曾任舞團成員　錢莊老闆遭3小弟..

槍殺龍潭角頭　雨衣雙槍手1人落..

影／偷拍短髮妹蹲廁！他被「關便..

夜間臨檢遭衝撞　2警受傷送醫

與小三爽啪！掏千萬安撫　妻「留..

低收入戶誆擁義大利神獸吸金27..

赴日欠上千萬醫藥費　婦終可回台

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出..

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭..

更多熱門

相關新聞

2019桃園必吃清單出爐！

2019年桃園好多新進榜的美食，光是泰式料理新進榜的就有兩家！快跟著MENU美食誌小編一起探訪桃園，尋找巷弄中的隱藏美食吧！

槍殺「貓霖」　雨衣殺手容貌曝光

快訊／桃園工廠竄火！現場全面燃燒

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

汪試用新飲水機…夾縫中咕嚕偷喝水

關鍵字：

桃園龍潭槍擊案

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包…竟是性感闆娘

會突然「無預警分手」3大星座

《航海王》作者放話：再5年完結篇

小勞勃道尼被爆重回漫威宇宙！

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

等紅綠燈被按喇叭　重機遭超跑海Ｋ

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

香水櫃員誣客為賊　百貨主管急道歉

好市多中和店將實施新政策　網推爆

菜錢1萬5！老媽天天「6道菜兩人吃」

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面