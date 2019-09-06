6槍行刑式狙殺龍潭貓霖幫角頭　雨衣雙槍手1人高雄落網

▲槍手身穿黃色雨衣、戴口罩。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市龍潭區地方角頭江宗霖4日遭雨衣雙煞行刑式6槍奪命，警方案發後調閱附近監視器畫面，鎖定一名穿著黃色雨衣、戴口罩的年輕男子，經過連夜追查，5日總算在高雄市將人逮捕，目前正在追查另一名共犯的身分以及行蹤。

遭槍殺的地方角頭江宗霖（49歲）綽號「貓霖」，他3日才剛辦完母親的告別式，4日下午2時許洗車場的員工幫忙將送洗的BMW轎車送回來，沒想到他才從家中走出來準備外出，就遭2名埋伏在一旁的雨衣男子近距離槍殺，連開6槍奪命。

2名槍手行凶後分別往中科院與市區方向逃逸，過程中還企圖搶車代步，其中一人邊跑邊想脫掉雨衣，最後消失無蹤。警方調閱案發現場附近的監視器畫面追查，發現其中一嫌被拍到清楚的容貌，他半路攔車控制司機，抵達市區後再改搭其他車輛離開，於是立即鎖定並展開追查，5日總算在高雄逮到人。

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▼▲警方將江宗霖的轎車拖回警局蒐證。

由於目前仍在追查另一名在逃共犯，警方不方便多透露案情，初步研判槍手的手法如此凶狠，可能涉及巨大的利益糾紛或是什麼深仇大恨，但詳細的原因仍還有待進一步調查釐清。

這起槍擊案也讓附近鄰居議論紛紛，其中一名居民透露，江母的公祭就在住家旁邊舉辦，事發前幾天還有看到黑衣人在旁邊徘徊，本來以為是來關心江家的喪事，直到後來發生槍擊命案，這才覺得黑衣人有可能是來探路的。

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