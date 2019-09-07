外地男求職碰壁淪落街頭　暖警代購車票助返家

▲年約60歲林姓男子6日深夜在桃園車站地下道徘徊不去，員警詢問原委後代購車票送其返回台南住家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名年約60歲男子6日深夜在桃園車站站前地下道駐足徘徊，員警巡邏時察覺男子面露疲態且形跡可疑上前詢問，男子自稱從台南北上桃園求職，卻因年齡問題無法錄取，原本以為可以順利謀職工作未帶多少錢，未料求職碰壁後沒錢回家，員警了解後代購車票，助其返回台南老家，男子再三稱謝後順利搭車。

6日晚間10時20分許，桃園分局大樹派出所所長蕭國光、警員陳俊彥巡邏鳩過桃園車站附近，在地下道附近發現林姓男子路旁，經員警詢問，林男表示，6日早上由台南搭車北上求職，與事前約定僱主見面，但對方認為他不具專業技術，加上年齡與體力恐不佳為由，無法勝任工作遂離去。

▲年約60歲林姓男子6日深夜在桃園車站地下道徘徊，員警查明原因後代購車票送其返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林男原以為可順利就職沒有多帶旅費，沒想到謀職被打槍慌了手腳，因沒錢買車票返回台南，原本還依據求職廣告打電話詢問其他工作機會，但因年齡關係都被拒絕，所以才沮喪的在路旁發呆，因桃園地區沒有熟識親友，也不知道如何返回台南。

蕭所長瞭解其困難後，先到超商買食物飲料供其飽餐一頓，還開車載送他到經國轉運站為其購買車票，請站務員協助林先生搭車回台南，還鼓勵林先生要振作面對未來，不要因一時挫折灰心，離去前又給了5百元，讓其回台南後可轉搭公車返家，林男滿懷感激向警員道謝後順利上車。

【更多新聞】

►大雨傾盆路樹傾倒騎士摔傷 警民凌晨合力完成路障清除

►銷售中心消費者試乘「打錯檔」 休旅車倒退嚕撞破玻璃衝進展間

►醉漢鬧事叫警察「靠北邊走」 警局內又罵五字經…醒來很懊惱