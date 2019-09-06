檢驗所假借台南衛生局名義「違法招攬」推銷健檢　市民勿受騙！

▲台南市衛生局林美良科長呼籲民眾，千萬不可聽信不明人員之招攬，配合抽血檢驗，以免破財又傷身。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局近期陸續接到民眾反映，有自稱醫事檢驗所之人員，假借衛生局、所名義，挨家挨戶向民眾推銷肝癌篩檢抽血，並宣稱完全免費只需負擔100元針頭衛材工本費即可，先以低價方式吸引民眾同意抽血檢驗，再伺機推銷其他高價自費檢驗套餐項目，收費金額增至數千元，請民眾注意。

衛生局指出，醫事檢驗所派員沿途招攬到宅抽血業務之日期、地點不定，向民眾或店家以不正當方法進行推銷，並刻意規避稽查。

衛生局強調，依衛生福利部函釋，醫事檢驗所擅自派員赴民宅為民眾抽血檢驗，該醫事檢驗所涉不正當招攬業務，係違反醫事檢驗師法第30條規定，依同法第41條第1項規定：「違反…、第30條…規定之一者，處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。」；該執行抽血護理人員未辦理執業登記即執行護理業務，核屬違反護理人員法第8條之規定，亦同時違反同法第12條之規定，依同法第33條第1項規定：「違反第8條第1項、...、第12條、...規定者，處新台幣6千元以上3萬元以下罰鍰。

衛生局指出，該醫事檢驗所、護理人員以及執行相關檢驗項目之醫事檢驗師，均涉違反醫事相關法規，衛生局後續將依查獲事證依法裁處。衛生局呼籲市民，如有自我健康檢查之需求，可自費至合法醫療院所或醫事檢驗所抽血檢驗，千萬不可聽信不明人員之招攬，配合抽血，以免破財又傷身！民眾如有發現違規或不當招攬行為，請提供相關佐證，例如廣告單張、發放日期、地點、同意書、檢驗所開立之收款憑證、檢驗報告…等），向臺南市政府衛生局檢舉。