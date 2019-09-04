乘客帶行動電源上飛機「自燃起火」　空姐1招秒滅火

▲搭飛機示意圖，與本文內容無關。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者馬叔安／綜合報導

1架南京到廈門航班在南京祿口機場的班機，4日早上7點16分起飛後，因1名旅客攜帶的充電寶（台灣稱行動電源）起火冒煙，並觸發貨艙煙霧警告，當時空姐正在分發餐點，立即用礦泉水將火撲滅，沒有造成人員傷亡，飛機隨後返航，事件具體原因公安機關正在調查之中。

根據《揚子晚報》微信公眾號報導的照片，飛機的座艙牆壁因燃燒而出現大片的焦黑，機場回應，機場安檢部門經過調查發現，旅客所攜帶的充電寶額定容量40.7WH，符合旅客乘機攜帶鋰電池的相關規定，機場安檢對該旅客的安全檢查均符合局方規章要求。

▲網友貼出行動電源在飛機上燃燒後的情形。（圖／翻攝自微博／江蘇新聞）

根據大陸民航局今年7月發表的《關於加強通用航空短途運輸旅客攜帶鋰電池乘機安全管理工作的通知》，短途運輸旅客乘機攜帶的手機、充電寶、電腦、相機、平板電腦等電子設備中均含有鋰電池，在飛行過程遇到碰撞、擠壓、高溫等情況時極易發生因鋰電池內部短路導致的冒煙、起火，如處置不當，可導致通用航空器失去配載平衡等重大安全風險，對通用航空短途運輸安全運營帶來嚴重威脅。

《通知》寫道，各地區管理局、各通用航空公司要高度重視短途運輸旅客攜帶鋰電池乘機的安全風險，加強風險隱患管理，制定相應管控措施，認真開展自查，確保通用航空短途運輸持續安全運營。