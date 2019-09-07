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南韓SK及現代集團富三代呼麻「全獲釋」　CJ集團公子也爆運毒

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▲▼SK、CJ、現代富三代。（圖／翻攝自）

▲ 左為現代富三代鄭男，右為SK富三代崔男。（圖／翻攝自現代技術投資網站、theteams）

記者陳宛貞／編譯

南韓SK集團及現代集團富三代今年稍早被爆出定期購買及吸食大麻，4月認罪後被起訴。仁川地方法院刑事法庭6日宣布，判處31歲的SK創辦人長孫崔永根（音譯）及28歲現代創辦人孫子鄭賢善（音譯）各1年有期徒刑，緩刑2年。2人當庭獲釋，唯須接受保護觀察，且各追繳逾千萬韓元（約25.8萬新台幣）罰款。

法官指出，被告數度購買及吸食大麻，罪狀不輕，但考慮到2人都在反省過錯，也沒有刑事處分前科，才決定從輕量刑。宣讀完判決書後，一名法官開口向崔永根表示，「被告的問題不能用藥物解決。如同被告許下的決心一般，別再碰毒，發揮長才，別辜負家人的期待。」他也對鄭賢善表示，「不能失敗2次。雖然念在被告是初犯而判緩刑，下次就很難躲過實刑了。」

崔永根2018年3月起至今年3月購買後吸食大麻餅乾及液態大麻共81克，價值2200多萬韓元（約56.8萬新台幣），遭到起訴。他是已故的SK創辦人崔鍾建的孫子及SK化學公司會長崔胤源的兒子，目前任職於SK旗下房地產開發公司SK D&D。

曾四度與崔永根一起吸食大麻的鄭賢善2018年2月至今年1月在首爾自宅吸食液態大麻及大麻草多達26次，同樣遭到起訴。他是現代集團名譽會長鄭周英八子、現代集團子公司HYUNDAI M Partners會長鄭夢日的長子，此前在父親的公司擔任常務理事。

另外，29歲的CJ集團會長李在賢長子李善浩（音譯）涉嫌吸食及走私大麻。他此前搭乘自美國起飛的班機，1日凌晨抵達仁川國際機場，入境南韓，被發現身上帶有毒品，且毒品測試結果為陽性。警方已經向法院申請對李善浩的拘捕令狀，拘捕前的審問程序6日下午也在仁川地院舉行，但李善浩並未出席。

▼CJ會長長子李男。（圖／翻攝自CJ網站）

▲▼CJ富三代李男。（圖／翻攝自CJ網站）

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