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川普不爽：幫助日韓花很多錢　施壓分攤防衛費用

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▲▼駐韓美軍第8軍第35防空炮旅在平澤美軍基地進行薩德系統訓練。（圖／翻攝自35th Air Defense Artillery Brigade）

▲駐韓美軍示意圖（圖／翻攝自35th Air Defense Artillery Brigade）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普日前不滿地表示，美國為幫助全世界花了很多錢，並提到了日本和南韓。分析認為，從9月中旬起正式進行防衛費分攤額磋商，川普此舉意在向日、韓等主要盟國施加更重的壓力。

根據南韓媒體《東亞日報》報導，川普在當地時間4日於白宮接受媒體訪問時回答了有關與中國在南海問題上分歧的問題，在談到盟國合作時表示，「我們花了很多錢幫助日本、南韓和菲律賓，他們不會為我們做很多事情，我們正在幫助全世界的許多人，而他們絕對沒有感謝過我們」。

川普甚至還抱怨說，「我從未見過對此要求他們感謝的領導人」。

▲美國總統川普表示，現階段不想和中國大陸討論華為議題。（圖／路透）

▲美國總統川普對於花費太多防衛費用，幫助日韓等盟友感到不爽。（圖／路透）

分配給美韓聯合司令部的戰時掩體和駐韓美軍空軍基地等2處的美軍建設項目相關資金的執行被中斷，似乎也將成為增加防衛費分攤額的壓力因素。

美國國防部已批准動用36億美元（約合1130億新台幣）的軍事預算，主要用於防止非法移民入境的南方邊境長城建設，這導致127個軍事設施執行案因為預算問題而暫時擱置，包括南韓京畿城南市探戈指揮所和全羅北道群山市美國空軍基地的無人機機庫建設，分配到這些項目的預算是7050萬美元（約合22億新台幣）。

據了解，川普政府最近以白宮國家安全事務助理約翰•波頓（John Bolton）、國務院負責東亞太事務的助理國務卿史迪威（David Stilwell）、國防部長艾思博（Mark Esper）接連訪韓為契機，提出每年需要48億美元的駐韓美軍維持費用，是現有分攤額的5倍。

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