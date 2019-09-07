安倍11日改組內閣「19成員換17人」　前女優、冬奧銅牌得主有望入閣

▲日本首相安倍晉三著手內閣改組人事。（圖／路透社）

記者林瑩真／編譯

日本首相安倍晉三預計11日進行內閣改組及自民黨人事異動，如今內閣人選曝光，其中，冬奧銅牌得主兼前參議員的橋本聖子、女演員出身的三原順子都有機會入閣，成為19名閣員中的唯二女閣員。

日媒分析，安倍內閣19名成員預計異動17人，僅副首相兼財務大臣麻生太郎、內閣官房長官菅義偉將留任外，其他成員將全員異動。安倍結束訪問俄羅斯行程後，將正式進行內閣改組一事，並將重點擺在「安定」、「挑戰」的強力布局。

報導指出，其中將有2名女性入閣，一名為前冬奧銅牌得主的橋本聖子，橋本聖子過去是競速滑冰運動員、自行車運動員，參與過7次夏、冬季奧運，拿下1992年冬奧女子1500公尺競速滑冰項目銅牌，也任參議員，被外界認為是最適合的「東京奧運大臣」人選。

另一名則是女演員、歌手出身的三原順子，還擁有國際賽車B級駕照的賽車手等經歷，是自民黨女性局長，曾任參議院厚生勞動委員長，現任參議院議員。由於三原順子罹患過子宮頸癌，因此有機會負責癌症、醫療等政策。

目前安倍內閣僅地方創生擔當大臣片山五月是女性閣員，外界認為，安倍讓橋本聖子、三原順子入閣，可能是想藉此展現「女性活躍」的態度。另外，關於自民黨一級主管，幹事長二階俊博與政調會長岸田文雄可望續任。

經濟產業大臣世耕弘成則因與南韓出口管制問題，未來是續任或轉任參議院幹事長則待觀察；負責日美貿易談判的經濟再生擔當大臣茂木敏充有機會擔任外務大臣，取代河野太郎；國土交通大臣石井啟一（公明黨）則有可能被政調會長石田祝稔、代理政調會長赤羽一嘉、國會對策委員長高木陽介取代；法務大臣山下貴司將去職。