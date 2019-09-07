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貫穿北韓！玲玲颱風午後登陸　金正恩罕見開防災會議投入兵力

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▲▼北韓最高人民會議，金正恩再度被推舉為國務委員會委員長 。（圖／路透社）

▲ 北韓罕見召開防颱會議；圖為金正恩4月主持最高人民會議。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓氣象廳預測，2019年第13號颱風玲玲今（7日）下午3時（台灣時間2時）登陸北韓黃海南道後將貫穿全境。北韓官媒《朝中社》報導，領導人金正恩6日緊急召集勞動黨中央軍事委員會，要求人民軍投入防颱工作。南韓媒體指出，金正恩罕見在颱風來襲前做足準備，可見其充分意識到玲玲的威力，也不難看出安撫民心的攏絡意圖。

《朝中社》7日報導，13號颱風料對北韓全境帶來嚴重的影響，為防止災害，朝鮮勞動黨中央軍事委員會6日上午召開緊急擴大會議，商討國家緊急防災對策。主持會議的金正恩指責，勞動黨及當局太過安逸，沒有了解到颱風的嚴重性，要求提出以軍隊為重心的具體對策。

▲▼南韓氣象廳預測玲玲路徑。（圖／翻攝自南韓氣象廳網站）

▲ 南韓氣象廳預測玲玲路徑。（圖／翻攝自南韓氣象廳網站）

北韓羅先市2015年8月22日及23日發生洪災，導致40餘人死亡，逾千棟房屋及醫院、學校、幼稚園等公共設施與道路受損。金正恩當時曾為此召開中央軍事委員會，但是在洪災過後，為統計災情及擬定災後重建對策而開。南韓《韓聯社》指出，此次北韓在玲玲來臨前便召開防災性質的中央軍事委員會實屬罕見。

另一方面，金正恩努力在事前將災害降到最低，也顯示出2012年8月貫穿北韓的15號颱風布拉萬帶來的教訓。布拉萬2012年夏天在北韓奪走300條人命，還有600餘人受傷或失蹤。《朝鮮中央電視台》6日也指出，玲玲移動路徑與布拉萬颱風相似，「誰都無法保證玲玲不會帶來比以前更大的災害。」

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