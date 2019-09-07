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慧眼看天下／貿易戰引發金融波動　黃金日圓成避險首選

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新聞節目中心／綜合報導

中美貿易戰已超過1年，至今仍僵持不下，對兩國經濟的負面衝擊日益擴大，市場也隨著美國總統川普不時放話而震盪，資金大量流向避險資產，包括債市、日圓、黃金價格都明顯量增價漲，成為投資人最佳避風港。慧眼看天下第68集，邀請到淡江大學財金系聶建中教授，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▲中美貿易戰持續升級，黃金將成為值得投資的標的。（圖／路透）

▲中美貿易戰持續升級，黃金成為值得投資的標的。（圖／路透）

華為MATE 30手機 9/19慕尼黑亮相
大陸手機大廠華為正式宣布，將於9月19號在德國慕尼黑發表旗下新機MATE 30系列，這也是華為被美國列入出口管制實體清單後，首款新發表的旗艦機; 而在最新釋出的預告片中，更是有著很像鏡頭的圓形圖案，外界不禁猜測，新手機是否會像外傳一樣，搭載多鏡頭圓型的相機模組。

▼華為Mate 30 Pro,概念機,雙螢幕。（圖／翻攝自環球網）

▲華為Mate 30 Pro,概念機,雙螢幕。（圖／翻攝自環球網）

披索今年狂貶! 恐拖垮阿根廷經濟
南美洲國家阿根廷的金融市場，近來出現激烈震盪，國家貨幣披索的匯價重挫慘跌，為了阻止貨幣續貶，阿根廷央行宣布要實施外幣管制，限制企業和個人購買外幣，不過這也讓當地的銀行出現擠兌潮，債券價格也跌至歷史新低。

▼ 阿根廷披索爆跌。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 阿根廷披索爆跌7.35%，34.1披索才能兌換1美元，突破歷史新低。（圖／達志影像／美聯社）

新婚買房優待 南韓年輕購屋增
台灣房價高，鄰國南韓也不例外，為了遏制房價繼續上漲，南韓政府出手打擊，針對屋主在首爾地區有多間房產、有投機行為，都出手管控，不僅防止房價繼續攀升，也讓南韓年輕人增加了購屋的意願。

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
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