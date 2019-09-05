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「中美女主播論戰」後　劉欣再登美國電視台談貿易戰

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▲▼ 劉欣,中美女主播 。（圖／翻攝自央視）

▲劉欣。（圖／翻攝自央視）

記者馬叔安／綜合報導

曾於與美國主播雷根（Trish Regan））進行「論戰」的中國國際電視台（CGTN）主播劉欣3日再次登上美國主流媒體，這次她應邀以嘉賓身份，就中美貿易和香港問題，接受美國電視台CNBC採訪。她表示，貿易戰對中國大陸百姓的生活沒有造成多大影響。此外，劉欣也提到，香港局勢趨緩，暴徒失去大眾支持。

根據CGTN的微博，當天劉欣接受《華爾街直播室》節目採訪，主持人問到中國對於貿易戰的反應，劉欣答道，中方最新一輪的加稅已經發出一個強有力的信號，必須承認，貿易戰讓雙方都遭到損失，如果美國政府能夠創造條件恢復談判，中方願意與美方達成一個互利互惠，雙方都能接受的協議，但是美國政府9月1日加稅並不是一個正確的方向。

▲劉欣接受CNBC節目訪問。（圖／翻攝自微博／CGTN）

▲劉欣接受CNBC節目訪問。（圖／翻攝自微博／CGTN）

至於美國企業遷出中國，劉欣回答，企業將工廠搬到勞動力更加低廉的國家，比如越南和一些非洲國家，「這是正常的價值鏈轉移的現象，中國不會因為價值鏈轉移而對越南和非洲國家徵收額外的關稅。」劉欣說，貿易戰並沒有讓中國就業出現很大波動，7月數據顯示，中國中小企業就業是增長的，這些小企業非常有韌性，非常靈活。

至於香港問題，劉欣說，香港暴亂不會蔓延到大陸，目前部署在深圳的部隊只是起威懾作用。她說，儘管抗議活動還在進行，目前香港局勢已經出現緩和跡象，抗議規模已經減小，而且，因為暴徒在破壞公共設施，阻礙交通，已經開始越來越失去大眾的支持。

▲劉欣接受CNBC節目訪問。（圖／翻攝自微博／CGTN）

▲劉欣接受CNBC節目訪問。（圖／翻攝自微博／CGTN）

CGTN於3日引用3位知情人士的說法，川普在8月23日得知中國已經正式計劃對美國產品的750億美元徵收關稅，以應對華盛頓9月1日的新關稅後感到非常憤怒，想要對中國商品的稅率加倍，美國財政部長史蒂文·姆努辛（Steven Mnuchin）和美國貿易代表羅伯特·萊因希靈（Robert Lighthizer）隨後邀請多名首席執行官致電川普，並警告他此舉將對股市和經濟產生何種影響。

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