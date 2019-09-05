中美貿易磋商10月再啟　外媒曝「推遲」原因：美拒絕取消加徵關稅

▲大陸商務部確認中美經貿高級別磋商10月在華府舉行。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部今（5）日表示，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話。雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通。港媒報導，這次磋商原訂9月份在華盛頓舉行，推遲原因主要還是美國總統川普執意自9月開始加徵的關稅。

▲第12輪中美貿易磋商在上海舉行。（圖／達志影像／美聯社）

《香港01》報導，萊特海澤和梅努欽7月底訪華，中美雙方代表在上海舉行第十二輪經貿高級別磋商。大陸商務部曾發表聲明指出，雙方按照兩國元首大阪會晤重要共識要求，就經貿領域共同關心的重大問題進行了坦誠、高效、建設性的深入交流，並討論中方根據國內需要增加自美農產品採購及美方將為採購創造良好條件。

聲明提到，「雙方將於9月在美舉行下一輪經貿高級別磋商」。然而，第十二輪磋商過後，外傳美國總統川普（Donald Trump）對談判進程不滿，宣佈對大陸加徵新關稅，同時影響雙方新一輪的談判計畫。

緊接著，大陸商務部也祭出貿易反制措施，將對價值750億美元的美國商品徵税，同樣分兩個時間點進行，一批於9月1日生效，另一部份12月15日生效。

▲美國總統川普。（圖／路透）

自美國對華新關税生效後，即便川普仍然強調，中美9月份會晤仍在議程上，但就大陸商務部5日的聲明看來，這場第十三輪的高級別磋商已往後推遲近一個月。

《彭博社》此前曾引述消息人士稱，大陸官員赴華盛頓的時間仍未敲定，雙方至少因「美國要求就下一輪對話設置一些範圍及中國要求推遲新關税」等兩個要求未達成一致。

