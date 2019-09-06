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廣電總局嚴打大陸劇「灌水」 擬限定不得超過40集

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▲▼《如懿傳》日文片名引來網友朝聖。（圖／翻攝自微博）

《如懿傳》等大型戲劇動輒八、九十集，讓許多觀眾吃不消。(圖／翻攝自微博)

大陸中心／綜合報導

陸媒報導，大陸「國家廣播電視總局」正在研擬限制大陸劇集數的政策。兩位影視業高層主管向媒體證實，針對目前國產劇「灌水」嚴重的問題，廣電總局正在研究相關應對措施，並且向業者徵求意見。

廣電總局擬對大陸劇的集數的上限作出規定，上限為40集。此一規定目前仍在徵求各方意見。

一位影視從業者分析指出，限制連續劇集數的政策落實前，還需要明確更多細節。這種「一刀切」的集數上限，仍需周詳考量。 例如限制的對象只是針對未來的作品，還是也包括已完成的待播劇？那麼在新規定 前拍攝完成、但尚未播出的劇集，超過集數上限該如何處理？

近年來觀眾對大陸劇篇幅冗長的吐槽聲不斷。《文匯報》早在去年1月即刊文指出：「灌水劇」正在消耗掉觀眾的信任，「開頭吸睛後面湊數」，這種忽快忽慢的劇情「變速」，已經成為眾多電視劇「湊集數」、「灌水」的慣用套路。此舉以為抓住了觀眾，實則適得其反。

上海大學上海電影學院副教授張斌當時指出，有些劇故事本身很精彩，完全可以成為一部精品，但勉強拉長篇幅，結果就是白白浪費了好題材。

對於明明可以從頭到尾保持高水準，仍要踩著「節奏」見縫插針地「灌水」的原因，，還是脫不開「利益」兩個字。 不少受訪業者都表示，集數「牽動著廣告，牽動著賣劇的錢，多出一集就是增加了很多收入。所以要打造精品，很多製片方不是不能、而是不為」。

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