柯文哲問鼎2020總統大位？　蔡壁如鬆口：99％不會選

▲蔡壁如接受專訪透露，柯文哲99%不會選總統。（圖／POP提供）

記者黃巈禾／台北報導

2020大選將至，台北市長柯文哲未來動向備受關注。對此，台北市政府顧問蔡壁如6日接受廣播節目專訪時鬆口表示，柯文哲99％不會選總統，台灣民眾黨會全力發展。

主持人蔡詩萍問說柯文哲不會參選總統，蔡壁如說「應該是，99％」，蔡詩萍接著說柯文哲不選總統，但台灣民眾黨會全力發展，蔡壁如回應「對」。

蔡壁如坦言，去年選舉結束，很多支持者問柯文哲要不要選總統，且兩黨初選民調都將柯文哲納入，其實她不支持柯文哲選總統，但作為下屬，覺得柯文哲若要選就要預先準備，因此，才會之前才會利用周末帶柯文哲認識台灣，平常也會找老師上課，「當時跟他說，要選就不要組黨，很難有能力去選總統又處理黨，黨也是處理一堆複雜的人和事。」

蔡壁如透露，直到4、5月，柯文哲一直說對2020總統大選沒想法，又有聲音開始說組黨，加上柯文哲向來崇拜蔣渭水，最後還是成立民眾黨。

蔡壁如表示，民眾黨目前在跑行政流程，內政部已經有核准函，接下來要去法院公證，近日會找個好時間，對外正式掛牌營業；沒意外的話，黨秘書長應該會由北市府秘書長張哲揚接任。

至於籌備進度，蔡壁如指出，自己也弄了網站，未來入黨、審核、捐款、財務等都可以在網站上進行；此外，網站上也會有溝通平台，以及企業化的網絡運作，讓黨員可以利用平台傳話、投票，甚至年終抽獎。

蔡詩萍追問，是否被列為民眾黨不分區第一名，蔡壁如則說「再說啦」，有人說應該找清新、專業的人，但也有人認為問政能力更重要，她明白自己問政能力「應該不OK」，但可以學習。