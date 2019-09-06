柯P諷陳菊是「肥的韓國瑜」　蔡英文嘆：政治人物勿有歧視說法

▲蔡英文認為，政治人物應謹言慎行。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文6日下午到台中市參拜元保宮後接受媒體訪問，針對台北市長柯文哲一句「陳菊是肥的韓國瑜」的看法時，她表示，選舉過程中固然有競爭，但政治人物發言時不要帶有歧視性說法，不但造成社會不好示範，也破壞社會和諧。

▲蔡英文參拜元保宮。（圖／記者鄧木卿攝）

針對媒體詢問，台北市長柯文哲曾說過「陳菊是肥的韓國瑜」一事，蔡英文先是嘆口氣然後說「好吧，選舉確實是民主社會裡面很重要的一環，在選舉過程中，固然有競爭，但是我覺得我們在發言的時候，還是要謹慎，不要帶有歧視性的說法，造成社會不好的示範，也會某種程度破壞社會和諧，還是謹言慎行的好。」

至於陳明文遺失3百萬現金，被外界傳得沸沸揚揚，耳語不斷，蔡英文也說，陳明文對社會所關注的這些事情都已提出說明，那如果有必要，要請司法來釐清的話，她也尊重。

而政府為了挽救低迷觀光業，從去年推出暖冬計劃到今年秋冬計劃，蔡英文說，這些都是一種持續性的方案，照顧觀光產業的從業人員、或者是經營業者，此外，也是針對中國把中國來的觀光客，當作是一種政治籌碼的回應，政府必須要有一個穩定的措施，讓觀光業者能夠有一個穩定的客源，所以政府用滿多計畫來鼓勵國人多旅遊、多消費，大家一起把台灣的觀光產業撐起來。