推農保法、擴農民職災險　農委會再拚年底修法讓「農民退休制度」上路

▲農委會召開第6次全國農業會議週年記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

農委會今（6日）召開第6次全國農業會議週年記者會，說明去年至今的全國農業會議結論執行成果，同時也公布在專屬網站，提供關心農業的民眾參考。農委會指出，未來將陸續規劃完成農業保險法草案、農民退休制度、農產品生產及驗證管理法修正草案等，期望能儘速通過，促進農業發展。

農委會今天的全國農業會議週年記者會，其中指出，一年來的多項成果，在農民福利方面，開辦農民職業災害保險、擴大試辦農業保險、農民健康保險人地脫鉤等，逐步完善農民福利制度。在基礎建設方面，戮力動植物疫病防治及維護農業資源永續，如口蹄疫拔針申請疫區除名、全力防堵非洲豬瘟於境外、擴大灌區服務範圍、拓增多元勞動力與外展農務服務、推動省工農機與農機UBER、防減災預警等。在產業輔導方面，成功解除歐盟黃牌、推動林下經濟、成立農產品外銷平臺、學校午餐提高使用在地食材等，以透過產業輔導，改善產業環境、穩定農產品品質，提升農民所得與產業競爭力，並促進全民對我國農業的認同。

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▲農委會將去年至今的全國農業會議結論執行成果公布網站，供民眾參考。（圖／記者崔至雲攝）

針對農民退休制度，農委會主委陳吉仲表示，目前各職業皆有退休制度，但農民仍未有建立相關的退休制度，因此農委會規劃整合農保、老農津貼及國保等社會保險，在現在的老農津貼基礎上，規劃農民年金制度，預計在明年提出送立法院審議。

▲農委會指出，農業保險法、農產品生產及驗證管理法草案已列入立法院下會期的優先法案，也預計在明年提出農民退休制度。（圖／記者崔至雲攝）

陳吉仲說，為保障農民工作權益，農民職業災害保險從去年11月上路後，目前只有20萬農民參加，農委會喊出今年底目標加保率要達到20%。陳吉仲也表示，農民職災保險，必須擴大，讓沒有農地，但卻實際從農的農民可以加入，目前已經研擬修法，力拼年底修法完成後上路。

陳吉仲也提到，今年農委會已投入超過10億元的預算用來建置冷鏈系統；也透過農產品外銷平台持續增加農產品出口，預定今年農產品出口目標較去年成長10％；配合此次交通部推動的秋冬旅遊，再增加更高的休閒產值，讓當地農民收入增加。

