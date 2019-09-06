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多利安襲巴哈馬奪30命！美國增至5死　北卡外圍河岸深夜嚴防災害

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▲▼多利安颶風,巴哈馬。（圖／路透）

▲ 巴哈馬阿巴科群島馬施港在多利安肆虐後一片狼藉。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

颶風「多利安」（Dorian）已經在美國東南部造成至少5人死亡，5日橫掃北卡羅來納州，恐怕將直接侵襲外圍河岸。美國有線電視新聞網（CNN）最新消息指出，北卡及南卡羅來納州截至美東時間5日晚間（台灣時間6日早晨）有近2.7萬戶無電可用；中南美洲島國巴哈馬死亡人數上升至30人。

《美聯社》報導，颶風帶來的龍捲風掀翻建築物屋頂和車輛，倒塌的樹木及電線散落在南卡查爾斯頓（Charleston）歷史悠久的街道上。多利安持續沿著海岸線向北推進，5日日落後風力減弱至每小時160公里，但部分地區陣風仍達到每小時近130公里。

▲▼多利安颶風,巴哈馬。（圖／路透）

▲ 阿巴科群島空拍照可見，許多建築物屋頂都被颶風破壞。（圖／路透）

北卡外圍河岸是一排狹長的島嶼，自美國海外向外延伸而出，當地時間5日稍晚或6日早晨將面對多利安的威脅。北方的維吉尼亞州也處於危險之中，當局已經下達疏散居民的指令。幸運的是，重創巴哈馬的風暴對南卡及喬治亞州帶來的破壞相對較於輕微，截至5日下午3時左右，3州被迫撤離的150萬居民中有不少人獲准返家。

但北卡公共事業電力公司高級副總裁柏內特（Mike Burnette）警告，夜間大風將導致樹木及樹枝落在電線上，可能使維修人員難以靠近受損的電線。他呼籲，民眾應準備好面對長時間的斷電。

CNN指出，多利安在美國境內造成的死亡人數4日攀升至5人，包括佛羅里達州3人及北卡2人。根據停電追蹤網站poweroutage.us數據，目前北卡及南卡共有267680戶斷電，大多集中在南卡。巴哈馬總理明尼斯（Hubert Minnis）稍早則向CNN表示，多利安已經奪走30人的性命。

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