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華聞快遞／17家「上市車企」僅2家淨利增長　長安汽車虧損近百億

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▲▼GDP，眾多國產小汽車運抵大連汽車碼頭。（圖／CFP）

▲眾多國產小汽車運抵大連汽車碼頭。（圖／CFP）

《重慶》陸17家上市車企僅2家上半年淨利潤增長　長安汽車虧損近百億

受經濟下行壓力、新能源汽車補貼退坡等多重因素影響，上半年大陸車市仍未走出頹勢。據中國汽車工業協會統計，上半年市場銷售整車1236.5萬輛，同比下降11.8%；新能源汽車銷量達61.7萬輛，逆勢增長49.6%。

從淨利潤來看，17家上市車企中僅2家實現淨利潤增長，5家上市車企仍在虧損，不過其中2家的虧損幅度有所收窄。其中，長安汽車虧損了22.4億元（人民幣，下同，約新台幣98億元），同比下滑239.2%，成為淨虧損額最多的車企。（澎湃新聞）

《北京》陸租賃市場進入淡季　住房租金價格連2個月下跌

隨著畢業季帶來的租賃熱潮退去，大中城市租金均價繼續下降，且降幅擴大，開始進入傳統淡季。數據顯示，20個大中城市8月租金掛牌均價為43.92元/平方公尺/月，環比下跌0.61%，租金連續2月下跌，且租金跌幅擴大至0.89%。20城中僅有廣州、南京、青島、合肥租金上漲，漲幅進一步收窄，平均漲幅僅為0.17%。（中證網）

《廣西》梧州全面對接粵港澳大灣區

梧州市委書記全桂壽近日透露，梧州著力在規劃、理念、交通、產業、生態、人才等方面全面對接粵港澳大灣區，全力打造廣西「東融」樞紐門戶城市，將積極參與大灣區產業分工，承接東部產業轉移，例如與廣東肇慶合作，共建粵桂合作特別試驗區；和佛山合作引進了21家陶瓷企業和10家配套企業，在藤縣建成37組131條生產線等。（中新社）

《廣東》網易雲音樂獲阿里、雲鋒基金等7億美元融資

網易公司近日透露，網易雲音樂獲阿里巴巴、雲鋒基金等共計7億美元融資，融資後該公司仍單獨享有對網易雲音樂的控制權。據瞭解，網易雲音樂2013年4月正式上線，總用戶數超8億人，此前已經獲得了兩輪融資，分別為2017年4月7.5億元的A輪融資，由上海廣播電視台、上海文化廣播影視集團戰略領投，芒果文創、中金佳泰基金參投，以及2018年由百度領投的B輪融資，金額超過6億美元。（澎湃新聞）

▼KKBOX與網易雲音樂展開全面合作 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▲音樂雙強結盟殺出重圍！KKBOX與網易雲音樂展開全面合作 。（圖／記者洪聖壹攝）

《廣東》廣州、深圳簽署深化戰略合作框架協議

廣州與深圳5日簽署深化戰略合作框架協議，明確廣深合作的指導思想、內容、機制，雙方將在支援深圳建設中國特色社會主義先行示範區、共建國際科技創新中心、打造國際性綜合交通樞紐、共建具有國際競爭力的現代產業體系、共建宜居宜業宜遊優質生活圈、共同引領「一核一帶一區」建設、加強廣州南沙粵港澳全面合作示範區和深圳前海深港現代服務業合作區合作等方面深化合作。（廣州日報）

《湖北》榮耀首款5G手機擬下季度發佈　折疊屏成本太高尚無解決方案

在武漢4日舉行的榮耀20S新品發佈會上，榮耀總裁趙明宣佈，手機四大系列進行全面升級，首款5G手機將是Vera系列，命名為榮耀Vera 30，預計下一季度發佈，或將搭載華為麒麟990晶片，「V 代表5G，榮耀Vera系列，將以5G為契機，打造5G時代的科技標杆。」

至於折疊手機是否問世，趙明坦誠，內部討論已久，但最大的問題還是成本居高不下，從折疊屏成本構成、整體架構來講，目前來看還沒有找到特別好的解決方案。（澎湃新聞）

《上海》交通銀行在長三角地區　全融資總量近2兆人民幣

數據顯示，截至6月末，交通銀行在長三角地區全融資總量近2兆元，在交銀集團內的佔比超過30%，該地區對公貸款較上年末多增3.36倍。未來，交通銀行將從四個方面，為上海自貿區臨港新片區提供金融服務，包括推進服務一體化、發揮綜合經營優勢，促進服務便利化、支撐服務自由化以及發揮科技創新優勢，打造服務數位化。（澎湃新聞）

《海南》發佈5項政策支持人才來瓊發展

海南5日下午發佈《實施方案》5項配套政策。其中，《海南省高層次人才認定辦法》進一步明確認定範圍，認定對象為在海南省全職工作的人才(含中央駐瓊單位和總部經濟企業人才)，年齡一般在60歲以下；退休返聘的傑出人才、領軍人才可放寬至65歲以下，大師級人才可放寬至70歲以下。（中新社）

▼海南海口世紀大橋。（圖／CFP）

▲海南海口世紀大橋。（圖／CFP）

ET快訊
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