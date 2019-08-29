火星跟地球哪個有趣？　「馬雲對話馬斯克」歪樓聊起太空話題

▲2019世界人工智能大會在上海，馬雲對話馬斯克。（圖／擷取自2019年世界人工智能大會訊號）

記者陳政錄／上海報導

2019世界人工智能大會今（29日）上午在上海開幕，重頭戲阿里巴巴馬雲、特斯拉馬斯克「雙馬對話」約11點20分登場，兩人在談及人類文明發展、人工智能本質時，說自己「剛從火星回來」的馬雲主動與馬斯克聊起太空話題，表示自己「比較支持地球」，馬斯克則說投資外太空，是針對未來一個比較明智的投資。

▲2019世界人工智能大會在上海召開。（圖／記者陳政錄攝）

面對馬雲9月28日從阿里巴巴董事局主席身分退休在即，兩人會面「未演先轟動」，大會也安排兩人針對民眾關切的人工智能、5G、生命等議題展開對話，特斯拉首席執行官Elon Musk一開始先表達對馬雲的尊重，表示自己不喜歡較AI，有時候會稱呼它是「愛」，有時會說「阿里巴巴智能。」

兩人在談到人工智慧的演進，以及人類文明歷史時，馬雲主動詢問馬斯克，「聽說你要去火星？我對火星沒有興趣。」，並開玩笑說自己剛從火星回來，對地球更感興趣，疑惑為什麼大家對火星這麼好奇。





▲馬雲說自己對地球比火星更有興趣，也比喻自己不喜歡上喜馬拉雅山，如果有電梯的話才會比較願意去看看。（圖／擷取自大會訊號，下同）

馬斯克則認為，人類應該進一步了解宇宙的本質，以確保我們能夠進入到不同的行星生活。他說，假如地球因為一些無法控制的事情，使文明被毀滅或受到威脅，以至於我們只能搬到另外一個星球去生活。「畢竟存在這種可能。」

馬雲則坦言，佩服你（馬斯克）的勇氣，但自己不是火星的粉絲。他提到，我聽說你要在地球內部往下挖，這個想法很好。我們需要對外部空間保持興趣，也需要在地球上努力工作提升我們的生活。

▲特斯拉CEO馬斯克。

馬斯克則強調，自己也是支持地球的。但有一天當人類成為多星球生存的生物時，人類社會將有可能實現超越地球的更大發展。

他表示，從資源的角度說，這世界只需要使用大概最多1%的資源用來研發去實現多星球生活，並不需要太多投入。馬斯克認為，「我覺得這是針對未來比較明智的一個投資。」比如用特斯拉新能源電動車，用電池、太陽能作為動力解決方案，可以部分解決能源的可持續發展問題。