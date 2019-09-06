「阿里動物園」添新血拼跨境電商龍頭　20億美元收購網易「考拉」

▲阿里巴巴集團全資收購網易考拉。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸科技龍頭網易及阿里巴巴今（6）日共同宣佈達成戰略合作，由阿里巴巴集團以20億美元（約600億元新台幣）全資收購網易旗下跨境電商平臺考拉，天貓進出口事業群總經理劉鵬將兼任考拉CEO，考拉則持續以獨立品牌保持經營。此外，阿里也以領投方的角色參與網易雲音樂的7億美元融資。

▲網易公司首席執行官丁磊。（圖／記者陳政錄攝）

《澎湃新聞》報導，網易公司首席執行官丁磊表示，與阿里巴巴達成合作，符合網易在新時期下的戰略選擇，有利於各方的長遠發展，「網易期望考拉能夠在阿里巴巴生態體系內，持續為用戶提供優質的跨境電商服務。」

阿里巴巴於2014年推出了跨境電商平臺「天貓國際」，網易考拉和天貓國際是大陸跨境電商的前兩名。據《2018-2019中國跨境電商市場研究報告》顯示，2018年網易考拉以27.1%的市場份額位居榜首，阿里巴巴的天貓國際和京東的海囤全球，市場份額分別為24.0%和13.2%。

由此可見，天貓國際和網易考拉聯手後，將佔據大陸跨境電商市場半壁江山。此前曾傳出拼多多有意洽購網易考拉，最終由阿里巴巴拿下，兩者聯合將進一步鞏固再跨境電商市場的優勢地位。

▲阿里動物園旗下公司。（圖／翻攝百度百科）

據瞭解，阿里巴巴集團旗下公司包括天貓商城、菜鳥網路、盒馬鮮生、螞蟻金服、飛豬旅行等，每間公司皆有一個可愛的動物形象，因此被外界戲稱為「阿里動物園」。無尾熊在大陸被稱為「考拉」，如今阿里巴巴集團收購網易考拉後，動物園將再添新成員。

