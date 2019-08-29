　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

馬雲談AI：未來最好一週上班三天、一天工作4小時

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2019世界人工智能大會在上海，馬雲對話馬斯克。（圖／擷取自2019年世界人工智能大會訊號）

▲2019世界人工智能大會在上海，馬雲出席。（圖／擷取自2019年世界人工智能大會訊號，下同）

記者陳政錄／上海報導

將在下月退休回歸「教師身分」的馬雲，今（29日）上午在一場會議上與特斯拉CEO馬斯克展開「雙馬對話」，他在談及人工智能發展時，表示未來20年人類的壽命會變得更長，但如果還在一直努力工作，不一定是好事，「我覺得一周工作3天，一天工作4小時很好了。」

▲▼2019世界人工智能大會在上海，馬雲對話馬斯克。（圖／擷取自2019年世界人工智能大會訊號）

阿里巴巴董事局主席馬雲以「聯合國數字合作高級別小組聯合主席」身分，出席於上海舉辦的2019世界人工智能（AI，台灣稱人工智慧）大會開幕式，並與來華替特斯拉上海「超級工廠」背書的馬斯克，就人工智能、未來、就業、生命等議題展開對話。

在談到「就業」議題時，馬雲指出，人工智能為我們帶來新工作，這種改變可能已經開始了，雖然人們在過去一百年，擔心每一個技術革新會帶走就業機會，但實際上，「我們創造了很多就業機會。」

▲▼2019世界人工智能大會在上海，馬雲對話馬斯克。（圖／擷取自2019年世界人工智能大會訊號）

他認為，在未來20年裡面，大家壽命會更長，生命科學技術可以讓我們活100年或者120年，甚至祖祖父還在努力地工作，但這不一定是好事。

馬雲說，「為什麼要有那麼多工作？我覺得一周工作3天，一天工作4小時很好了。」他提到，人類有了電之後，讓大家晚上有更多時間，去唱唱歌、跳跳舞，有了人工智能之後，人們會有更多的時間去享受作為人的樂趣。

▲▼2019世界人工智能大會在上海，馬雲對話馬斯克。（圖／擷取自2019年世界人工智能大會訊號）

▲特斯拉CEO馬斯克。

馬斯克也肯定馬雲的看法，表示今後人工智能會使得工作失去意義，可能最後的工作就是寫AI軟件，最終可能AI自己都會寫軟件了。

他提到，所以我建議大家去學工程、物理或者做一些和人互動的工作。當然還有藝術，還要思考一下神經連接的問題，不然的話「我們就要落後了，所剩的時間也不多了。」

▼2019世界人工智能大會主會場在世博中心。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2019世界人工智能大會主會場在世博中心。（圖／記者陳政錄攝）

ET快訊
獨／4歲女童疑遭母同居人家暴　警登門…驚見他「胸口插刀」亡
下個月要返鄉…女移工遭「化骨水」噴濺　雙腿腐蝕喪命
烏來男童失蹤第4天「託夢」　姑姑直指：他卡在水下大石底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

馬雲談AI：未來最好一週上班三天、一天工作4小時

林鄭月娥民望探新低！新《施政報告》向政黨摸底　推房產方案紓民怨

影／士兵「列隊登車」前進香港　央視公佈解放軍輪調影片

火星跟地球哪個有趣？　「馬雲對話馬斯克」歪樓聊起太空話題

心上人面前「亂刀刺死」情敵　大陸留學生福岡「帶凶器逃亡中」

看準智利通訊市場！　華為擬建首條「海底光纜」連接南美洲

1歲女撞倒服飾店「全身鏡」！頭部當場遭重擊「口鼻爆血斷氣」…媽目睹崩潰

內蒙小一新生「騎馬」報到！　超狂老爸帶兒另類傳承文化

香港831遊行及集會　民陣：警方「無明確理由」發反對通知書

連結科學與宗教　《西藏生死書》作者索甲仁波切圓寂

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

《我只喜歡你》程由美來挑戰「聲林2」　23歲張芮僑：我想站在舞台上唱歌

馬雲談AI：未來最好一週上班三天、一天工作4小時

林鄭月娥民望探新低！新《施政報告》向政黨摸底　推房產方案紓民怨

影／士兵「列隊登車」前進香港　央視公佈解放軍輪調影片

火星跟地球哪個有趣？　「馬雲對話馬斯克」歪樓聊起太空話題

心上人面前「亂刀刺死」情敵　大陸留學生福岡「帶凶器逃亡中」

看準智利通訊市場！　華為擬建首條「海底光纜」連接南美洲

1歲女撞倒服飾店「全身鏡」！頭部當場遭重擊「口鼻爆血斷氣」…媽目睹崩潰

內蒙小一新生「騎馬」報到！　超狂老爸帶兒另類傳承文化

香港831遊行及集會　民陣：警方「無明確理由」發反對通知書

連結科學與宗教　《西藏生死書》作者索甲仁波切圓寂

當接班人不輕鬆！光隆董事長自掏腰包增持股　想盡辦法「不花錢就賺錢」

民宿洗手台「變一地殘骸」客神速退房...老司機全笑了　內行一看：這種超危險

曾聽到聯合公園就淚崩　麥克送走摯友查斯特「我問了自己很多問題」

日職／王柏融4打席皆飛球出局　火腿2比5遭西武橫掃

媽整理出「巨型娃娃山」準備捐出去　貴賓坐守一旁淚眼求情

亞航佈局東南亞市場　搶攻單走道飛機維修商機

女兒噴150萬房貸！媽偏心「房獨給小弟」　她心碎想提告：幫繳那麼多錢

中職／伯納談八月狂象　打起來更像一支團隊

行賄案發回重審 三星少主李在鎔可能再度坐牢！

戴上智慧眼鏡導覽直接跳出來！　故宮＋中華電信推出5G數位「雅集圖」

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

大陸熱門新聞

睡了40名高官狂升職！校花副市..

赴男友約！她2天後變「無腿浮屍..

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察..

解放軍現身香港　新華社：例行行..

金門高粱、乖乖　上海Costc..

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

閨蜜發夜景圖　她一看：和我男友..

男大生跳樓亡　父發現暗黑秘密氣..

多年沒回家！女兒推開家門嚇壞「..

茅台愛馬仕斷貨　上海Costc..

港metoo集會　抗議港警全裸..

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事..

急調臨時保安　Costco上海..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

更多熱門

相關新聞

馬雲對話馬斯克　大聊火星和地球

2019世界人工智能大會今（29日）上午在上海開幕，重頭戲阿里巴巴馬雲、特斯拉馬斯克「雙馬對話」約11點20分登場，兩人在談及人類文明發展、人工智能本質時，說自己「剛從火星回來」的馬雲主動與馬斯克聊起太空話題，表示自己「比較支持地球」，馬斯克則說投資外太空，是針對未來一個比較明智的投資。

獨／AI與頑童初見面超糗　一動作秒變粉絲

世界AI大會上海開幕　三馬齊聚

外媒：中國大陸人行將於雙11光棍節　推出加密貨幣

茅台愛馬仕斷貨　上海Costco豬肉夯

關鍵字：

世界人工智能大會上海馬雲馬斯克特斯拉阿里巴巴人工智能AI

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

美食社團嗆「不付300就關店」

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

女星「緊擁2月兒倒地」遭武術教練老公暴打！

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

30歲男登山離奇消失！好友洗出照片嚇傻

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面