馬雲談AI：未來最好一週上班三天、一天工作4小時

▲2019世界人工智能大會在上海，馬雲出席。（圖／擷取自2019年世界人工智能大會訊號，下同）

記者陳政錄／上海報導

將在下月退休回歸「教師身分」的馬雲，今（29日）上午在一場會議上與特斯拉CEO馬斯克展開「雙馬對話」，他在談及人工智能發展時，表示未來20年人類的壽命會變得更長，但如果還在一直努力工作，不一定是好事，「我覺得一周工作3天，一天工作4小時很好了。」

阿里巴巴董事局主席馬雲以「聯合國數字合作高級別小組聯合主席」身分，出席於上海舉辦的2019世界人工智能（AI，台灣稱人工智慧）大會開幕式，並與來華替特斯拉上海「超級工廠」背書的馬斯克，就人工智能、未來、就業、生命等議題展開對話。

在談到「就業」議題時，馬雲指出，人工智能為我們帶來新工作，這種改變可能已經開始了，雖然人們在過去一百年，擔心每一個技術革新會帶走就業機會，但實際上，「我們創造了很多就業機會。」

他認為，在未來20年裡面，大家壽命會更長，生命科學技術可以讓我們活100年或者120年，甚至祖祖父還在努力地工作，但這不一定是好事。

馬雲說，「為什麼要有那麼多工作？我覺得一周工作3天，一天工作4小時很好了。」他提到，人類有了電之後，讓大家晚上有更多時間，去唱唱歌、跳跳舞，有了人工智能之後，人們會有更多的時間去享受作為人的樂趣。

▲特斯拉CEO馬斯克。

馬斯克也肯定馬雲的看法，表示今後人工智能會使得工作失去意義，可能最後的工作就是寫AI軟件，最終可能AI自己都會寫軟件了。

他提到，所以我建議大家去學工程、物理或者做一些和人互動的工作。當然還有藝術，還要思考一下神經連接的問題，不然的話「我們就要落後了，所剩的時間也不多了。」

▼2019世界人工智能大會主會場在世博中心。（圖／記者陳政錄攝）