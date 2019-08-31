　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／香港樓價指數連跌2月　專家預計8月跌幅或擴大

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港。（圖／CFP）

受示威風波影響，訪港旅客數字8月以來逐步下跌至近50%。（圖／CFP）

《香港》官方樓價指數連跌2個月　專家預計8月跌幅或擴大

香港差餉物業估價署8月30日公佈最新數字顯示，今年7月香港私人住宅售價指數報394.4點，按月跌0.1%，連續第二個月回落。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，官方樓價指數連跌2個月，反映市場氣氛持續轉差，加上8月中美貿易摩擦再起波瀾，連同社會連串暴力衝擊事件仍未解決，預估8月樓價將持續下跌，且在上述兩大不利因素進一步夾擊下，跌幅有機會擴大至1%以上。（中新社）

《上海》北向資金8月淨流入580億

8月A股以微跌收官，最後一個交易日（30日），北向資金再現較大幅度流入，全天合計淨流入67.20億元（人民幣，下同），為本月第三大單日淨流入。其中，滬股通淨流入40.41億元，深股通淨流入26.79億元。至此，北向資金8月以來合計淨流入132.07億元（約新台幣580億元），略高於7月的120.25億元，而2019年以來的淨流入也再次回到了1200億元上方，為1215.99億元。（澎湃新聞）

《廈門》上半年累計減稅降費超250億　10萬家企業受惠

廈門市上半年累計減稅降費超過250億元（約新台幣1100億元），10萬家企業受惠，企業財務費用下降兩成。另外，上半年地區生產總值達2307.4億元，增長8%，電子和機械兩大支柱行業產值佔規上工業比重達69.6%，增長9.5%；營利性服務業增速高於第三產業，成為增長新引擎。招商引資方面，截至目前，全市共形成招商項目611個，總投資4552.3億元，其中世界五百強、央企項目107個，行業龍頭及新銳企業專案37個，投資10億元以上專案90個。（廈門日報）

《北京》中國銀行上半年淨5000億增4.55%　不良率1.4%

中國銀行30日公佈2019年中期業績，截至6月末，集團資產總額22.27萬億元，比上年末增長4.70%；上半年實現營業收入2767億元，同比增長10.02%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤1140.48億元（約新台幣5000億元），同比增長4.55%。資產質量方面，截至2019年6月底，中行不良貸款率1.40%，比年初下降0.02個百分點，撥備覆蓋率為177.52%。（澎湃新聞）

▼中國銀行。（圖／CFP）

▲▼中國銀行。（圖／CFP）

《重慶》長安汽車上半年淨虧98億

長安汽車作為曾經的大陸國產車企老大哥，如今正面臨著前所未有的挑戰。根據30日公佈的半年報，今年上半年，實現營業收入298.76億元，同比下滑16.18%；歸屬於上市股東的淨利潤為負22.4億元（約新台幣98億元），同比下滑239.17%，虧損幅度創下歷史新高；基本每股虧損0.47元。虧損的最大原因則是旗下全線汽車品牌的銷量下滑。（澎湃新聞）

《北京》使用者規模達6.48億　短影音行業進一步規範化

30日發佈的《第44次中國互聯網路發展狀況統計報告》顯示，截至今年6月，大陸網路影音使用者規模達7.59億，其中短影音使用者規模為6.48億，佔線民整體的75.8%。報告稱，短影音加快與電商、旅遊等領域的融合，探索新的商業模式，利用其真實、直觀的特點，幫助用戶快速瞭解商品，縮短消費決策時間，吸引用戶購買。（新華社）

《上海》上實控股旗下兩房企　上半年銷售額60億人民幣

上海實業控股有限公司29日發佈今年中期業績，房地產業務錄得5.52億港元的盈利貢獻，同比下跌5.9%，佔本集團業務淨利潤26.0%，旗下兩家房地產企業合約銷售金額合共達到人民幣60.38億元。半年報顯示，旗下上實發展期內錄得營業額人民幣43.5億元，同比上升15.4%，增長主要來自杭州「上實‧海上海」（一期）、上海青浦「海源別墅」的貢獻。（澎湃新聞）

《廣東》廣州計劃3年內建成「全國電競產業中心」

30日發佈的《行動方案》提出，廣州未來3年將培育一批龍頭電競企業，開發一批有國際影響力的社會效益和經濟效益相統一的電競遊戲產品，引進一批頂尖的電競團隊和電競賽事，建設3個以上規模較大一流電競競賽場館設施，發展3至5個電競綜合產業園，力爭至2021年基本建成「全國電競產業中心」。（中新社）

▼ 廣州南沙獨角獸牧場。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廣州南沙獨角獸牧場。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
晴天娃娃其實是屍體！天皇怒命令和尚包頭自殺…隔天放晴了
開學像出嫁一樣！父女上演「十八相送」噴淚劇　老師看傻：快點走
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／17歲少年落水溺亡！圍觀者竟為「最佳位置」大打出手...大媽邊跑邊笑網看傻

堅持5大訴求！　民陣號召今晚8時31分「燃點燭光、呼喊口號」

逢4逢9！　中共19屆四中全會10月召開

陸「六大銀行」吸金力超狂！　日賺150億不良貸款率齊降

因應831下午公眾活動　港鐵西營盤站「下午1時半起封站」

港警1日內連拘3名議員！　區諾軒觀塘被捕「涉嫌襲警、阻差辦公」

華聞快遞／香港樓價指數連跌2月　專家預計8月跌幅或擴大

AIOT咖啡機、大數據送禮平台　台青上海創業飆創意

貿易戰升溫台商對策　羅瑋：勿指望川普應盡早調整

臨終等不到人！老翁百萬遺產全送看護　「只留1元給女兒」

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

台灣之光！年輕選手拚國際技能賽「勇奪5金5銀5銅」名列全球第4名

越南女DJ被武術教練老公暴打！　「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢

火箭少女101「假採訪，真突擊」粉絲　願望一次滿足..合唱、抱抱都可以！

只練50天！1歲萌妹化身美人魚 閉氣潛水23秒網驚：比大人厲害

洗腦歌曲《陷阱妹》在《聲林2》出現　導師全票投「屁孩」超trap！

影／17歲少年落水溺亡！圍觀者竟為「最佳位置」大打出手...大媽邊跑邊笑網看傻

堅持5大訴求！　民陣號召今晚8時31分「燃點燭光、呼喊口號」

逢4逢9！　中共19屆四中全會10月召開

陸「六大銀行」吸金力超狂！　日賺150億不良貸款率齊降

因應831下午公眾活動　港鐵西營盤站「下午1時半起封站」

港警1日內連拘3名議員！　區諾軒觀塘被捕「涉嫌襲警、阻差辦公」

華聞快遞／香港樓價指數連跌2月　專家預計8月跌幅或擴大

AIOT咖啡機、大數據送禮平台　台青上海創業飆創意

貿易戰升溫台商對策　羅瑋：勿指望川普應盡早調整

臨終等不到人！老翁百萬遺產全送看護　「只留1元給女兒」

抹茶雪花冰超濃郁！高雄巷弄甜點冰品　還有夢幻覆盆子野莓塔

阿嬤找假牙找半天！心虛汪坐客廳露「暴牙燦笑」...全家人笑瘋

堂姊獲遺產...他秒流口水！誆合夥狂撈「600萬」　她帳戶全空驚喊：被騙了

業績不到就要做飯局妹+捐卵？他控正妹直播主詐欺！

影／17歲少年落水溺亡！圍觀者竟為「最佳位置」大打出手...大媽邊跑邊笑網看傻

不想再打口水戰...蔡英文聽到柯文哲皺眉喊「下一題！」

電子票證搭捷運8折優惠擬取消　網暴動：小確幸沒了

北市3區買《寄生上流》陽光屋最多　最低市價打4折入手

歐陽妮妮崩潰哭了！　「真的很可怕還騙我」慘叫聲全錄…路人都在笑

影／豪版《寄生上流》陽光屋！天龍國穴居也不簡單　代價破千萬

大陸熱門新聞

姦殺女客　滴滴順風車司機被槍決

老翁留1元給女兒　百萬遺產全送..

約會吵架！他端起「滾燙辣鍋」潑..

水庫爽釣魚…他下秒釣起「5歲男..

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救..

影／學餐見超低胸正妹！彎腰打飯..

海底撈創始人成「新加坡首富」

1歲女逛百貨！陌生男突靠近「一..

身後傳巨響！他轉頭驚見烏龜血肉..

9月起去澳門　持台胞證可辦自助..

港警1天拘捕8人！譚文豪家中被..

港警深夜下班警署外遭刀手砍傷

男友要「制服play」卻拿出尼..

開直播撒網捕魚...19歲男網..

更多熱門

相關新聞

馬化騰：產業競爭正從「單打」變為「雙打」

大陸網路龍頭騰訊聯手長安汽車，發表一系列智慧化成果，騰訊與重慶長安汽車合資成立「梧桐車聯」，展示全新的語音交互的微信車載版，以及生態車聯網解決方案的多項功能體驗。目前，騰訊已經與寶馬、賓士、奧迪、廣汽、長安、一汽、吉利、東風、長城、FCA等21家車企達成戰略合作。

小小的香港為何影響全球金融市場甚鉅？

陸北向資金重現大幅回流

港一季度房價升8.65%

證件OUT！ 大陸首間5G無人銀行「刷臉」辦業務

關鍵字：

香港房價香港房地產北向資金降稅中國銀行長安汽車上實控股

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

吳小哲慘被砸爆手腳　關鍵原因曝光　

開學第一天　女兒回家竟成命案現場

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女兒　下場超淒慘

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘死

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」

「本土劇娜美」解放泳衣全放送！

10歲兒國小遭性侵　母親氣到流產

虐打吳小哲43秒求饒影瘋傳　主角另有其人

運動飄霉味！女求診30次治不好　醫曝原因

稱新莊霸凌只是在玩　他嗆鄉民別管

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！

更多

最夯影音

更多

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面