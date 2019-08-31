華聞快遞／香港樓價指數連跌2月　專家預計8月跌幅或擴大

▲受示威風波影響，訪港旅客數字8月以來逐步下跌至近50%。（圖／CFP）

《香港》官方樓價指數連跌2個月 專家預計8月跌幅或擴大

香港差餉物業估價署8月30日公佈最新數字顯示，今年7月香港私人住宅售價指數報394.4點，按月跌0.1%，連續第二個月回落。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，官方樓價指數連跌2個月，反映市場氣氛持續轉差，加上8月中美貿易摩擦再起波瀾，連同社會連串暴力衝擊事件仍未解決，預估8月樓價將持續下跌，且在上述兩大不利因素進一步夾擊下，跌幅有機會擴大至1%以上。（中新社）

《上海》北向資金8月淨流入580億

8月A股以微跌收官，最後一個交易日（30日），北向資金再現較大幅度流入，全天合計淨流入67.20億元（人民幣，下同），為本月第三大單日淨流入。其中，滬股通淨流入40.41億元，深股通淨流入26.79億元。至此，北向資金8月以來合計淨流入132.07億元（約新台幣580億元），略高於7月的120.25億元，而2019年以來的淨流入也再次回到了1200億元上方，為1215.99億元。（澎湃新聞）

《廈門》上半年累計減稅降費超250億 10萬家企業受惠

廈門市上半年累計減稅降費超過250億元（約新台幣1100億元），10萬家企業受惠，企業財務費用下降兩成。另外，上半年地區生產總值達2307.4億元，增長8%，電子和機械兩大支柱行業產值佔規上工業比重達69.6%，增長9.5%；營利性服務業增速高於第三產業，成為增長新引擎。招商引資方面，截至目前，全市共形成招商項目611個，總投資4552.3億元，其中世界五百強、央企項目107個，行業龍頭及新銳企業專案37個，投資10億元以上專案90個。（廈門日報）

《北京》中國銀行上半年淨5000億增4.55% 不良率1.4%

中國銀行30日公佈2019年中期業績，截至6月末，集團資產總額22.27萬億元，比上年末增長4.70%；上半年實現營業收入2767億元，同比增長10.02%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤1140.48億元（約新台幣5000億元），同比增長4.55%。資產質量方面，截至2019年6月底，中行不良貸款率1.40%，比年初下降0.02個百分點，撥備覆蓋率為177.52%。（澎湃新聞）

▼中國銀行。（圖／CFP）

《重慶》長安汽車上半年淨虧98億

長安汽車作為曾經的大陸國產車企老大哥，如今正面臨著前所未有的挑戰。根據30日公佈的半年報，今年上半年，實現營業收入298.76億元，同比下滑16.18%；歸屬於上市股東的淨利潤為負22.4億元（約新台幣98億元），同比下滑239.17%，虧損幅度創下歷史新高；基本每股虧損0.47元。虧損的最大原因則是旗下全線汽車品牌的銷量下滑。（澎湃新聞）

《北京》使用者規模達6.48億 短影音行業進一步規範化

30日發佈的《第44次中國互聯網路發展狀況統計報告》顯示，截至今年6月，大陸網路影音使用者規模達7.59億，其中短影音使用者規模為6.48億，佔線民整體的75.8%。報告稱，短影音加快與電商、旅遊等領域的融合，探索新的商業模式，利用其真實、直觀的特點，幫助用戶快速瞭解商品，縮短消費決策時間，吸引用戶購買。（新華社）

《上海》上實控股旗下兩房企 上半年銷售額60億人民幣

上海實業控股有限公司29日發佈今年中期業績，房地產業務錄得5.52億港元的盈利貢獻，同比下跌5.9%，佔本集團業務淨利潤26.0%，旗下兩家房地產企業合約銷售金額合共達到人民幣60.38億元。半年報顯示，旗下上實發展期內錄得營業額人民幣43.5億元，同比上升15.4%，增長主要來自杭州「上實‧海上海」（一期）、上海青浦「海源別墅」的貢獻。（澎湃新聞）

《廣東》廣州計劃3年內建成「全國電競產業中心」

30日發佈的《行動方案》提出，廣州未來3年將培育一批龍頭電競企業，開發一批有國際影響力的社會效益和經濟效益相統一的電競遊戲產品，引進一批頂尖的電競團隊和電競賽事，建設3個以上規模較大一流電競競賽場館設施，發展3至5個電競綜合產業園，力爭至2021年基本建成「全國電競產業中心」。（中新社）

▼ 廣州南沙獨角獸牧場。（圖／記者蔡紹堅攝）