韓國瑜「東南亞來台多賣淫」　海倫清桃喊歧視：請您道歉

▲韓國瑜和何庭歡直播「黑韓無極限」系列第三集，解釋「鳳凰與雞」一說的原意。（圖／翻攝自韓國瑜粉絲專頁）

記者何文君／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜先前談到台灣才外移問題，一句「鳳凰飛走了，進來一堆雞」引起外界抨擊歧視；隨後他再開直播重申，此話意旨查到許多東南亞移工來台非法打工和賣淫。一番解釋再度引起各界譁然，總統蔡英文5日受訪時也喊話韓國瑜，對於移民人口不能歧視；出生於越南的女星海倫清桃也在臉書發文，希望韓國瑜看見新住民在台灣的努力，為「表達錯誤」一事道歉。

韓國瑜日前在臉書直播中表示，「鳳凰與雞」的原意被扭曲的一塌糊塗，是接到許多海關第一線人員陳情，因人力不夠，在檢查新南向政策進來的旅客時，都懷疑來台目的是非法打工和賣淫的，卻無法一個一個盤問，「鳳凰與雞，我只是說，我們要留住台灣的人才，還要把海外優秀人才引進台灣來，可是非法的、進到台灣準備亂搞的，就是絕對不可以。」

此番解釋一出，再次引起不少新住民不滿；越南出生的女星海倫清桃今日下午也在臉書發文，「韓市長這麼一段話，是否會帶個大家對東南亞的朋友以及在台灣的新住民誤會呢？這會不會讓一般人對新住民在台灣生活歧視更加重？」

海倫清桃指出，現在陸客不來，店家經營困難出現倒店潮，然而來自東南亞的旅客相對部分刺激台灣觀光消費。她感嘆，「韓市長，我們新住民在台灣都一直奮鬥，希望您能看見，也希望韓市長往後的行程多關心在台灣生活的我們，在此希望能對您的表達錯誤大部分的東南亞來台灣觀光許多都是賣淫的事表達歉意。」

▲海倫清桃要求韓國瑜為歧視言論道歉。（圖／翻攝自海倫清桃臉書）

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