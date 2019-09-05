　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓粉高國華6點忠告　「誰能幫我告訴韓國瑜、李佳芬」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高國華、韓國瑜。（組合圖／資料照、翻攝高國華臉書）

▲高國華PO出6點忠告，希望能傳達給韓國瑜。（組合圖／資料照、翻攝高國華臉書）

記者王致凱／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近日頻頻走訪各地造勢，本身是「超級韓粉」的補教名師高國華5日晚間在臉書上發文說，自己幾乎每場造勢都會參與，自己有一些忠告，希望能向韓國瑜、李佳芬傳達。

以下為高國華致韓國瑜、李佳芬全文：

我是高國華老師，我一直是超級韓粉，從每場三山造勢，和所有之後的選總統的造勢活動，我可説每役必與，有誰能夠誠懇的幫我給韓國瑜下列幾個忠告：

1.一個政治家要像經國先生，絕對要莊重，要能望之儼然，即之也溫，聽其言也厲，而且為政不在多言，不要逢堵麥必答，言多必失，要知道只有一家媒體中天挺你，其他媒體不是來採訪你，而是來整你寃枉，找機會來黑你的，為什麼要給他們這見縫插針的機會？

2.如果一定要接受訪問，週一到週五只談市政，針對一些「三民自」媒體所設計的非市政的陷阱問題，絕不要回答，只要說「謝謝」就跳過！

3.回答市政問題，態度一定要非常莊重和專業，不要像海狗，腦袋好像少了一根螺絲，左右亂晃，極不得體，並且要兇就兇，不要一句玩笑話又破功，前功盡棄，語尾助詞不要習慣性加ㄌㄟ，如：「為什麼老是黑我ㄌㄟ？」，「ㄌㄟ」這個語尾詞在演講學中是極幼稚，毫無份量的用法，更不能是一個未來總統候選人所該用的語彙！

4.直播可以，但切記下次絕不要和發言人何庭歡(但女兒韓冰可以)帶米鲁同台，畫面好像夫妻倆抱狗直播，真有點不倫不類，爪田李下，難道沒有人提醒你嗎？發言人長得正，就讓她單獨替你發言，不要貪心，一個畫面想討好三種人，不如不直播！

5.不知怎麼了，李佳芬最近出現都是扣分，從永康街不當牽手畫面，到賣雲林農舍，一直開懷的大笑，被綠營打壓成這樣，耍悲情，哭都來不及了，還那麼高興？妳知不知道，在選前一定只有在關懷弱勢族群的場合出現，那些被黑，被打壓的苦，一概不談，社會大眾反而會更同情妳，出現媒體一定要不斷的提到「莫忘世上苦人多」呼籲大家一定要一來關懷弱勢，要有未來第一夫人母儀天下的情懷，請即刻收起妳的笑容，不時露出憂心可憐百姓的愁容，該哭就哭，選民會因妳會苦民所苦而雪中送炭，不會因為妳賣掉農舍而為妳高興到錦上添花，人都是同情弱者的，他們只會為努力的韓國瑜天天被打壓而寄予同情，絕不會為高鐵上連300萬都忘了拿的好野人而歡呼！

6.百年難得一見的政治奇才，這名聲得來不易，切莫還停留在1124勝選激情中，忠言逆耳，但全是肺腑之言，如果你們經過微調後，明年1月11日必定勝券在握，要知道你是全體熱愛中華民國的人2020年希望的唯一寄託！

ET快訊
嫁來台灣遭虐！丈夫死後被誣陷「賣淫」　她淚崩：不是越南來的都
突被柯文哲「抖出懷孕內幕」　林志玲出聲回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

世足資格賽／4年前也是他進第一球　溫智豪：獻給老婆

陳明文高鐵弄丟300萬「給兒子創業」　余天大笑：我領回家給余祥銓就好

韓粉高國華6點忠告　「誰能幫我告訴韓國瑜、李佳芬」

國慶logo超吸睛！　網友大讚：不符合中華民國美學

朱、侯缺席新北造勢　韓國瑜緊張問許淑華：人會不會多？

蔡壁如狠嗆蔣萬安、吳怡農「官二代」　要推「新二代」PK

爆「海關陳情」遭關務署打臉　韓國瑜不認失言：是芝麻還是燒餅重要？

高市府螺絲鬆「中秋變端午」　韓國瑜認錯：這讓大家覺得很怪異

韓國瑜「東南亞來台多賣淫」　海倫清桃喊歧視：請您道歉

你知道珍奶台語怎麼說嗎？　王金平一講完眾人笑翻

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

世足資格賽／4年前也是他進第一球　溫智豪：獻給老婆

陳明文高鐵弄丟300萬「給兒子創業」　余天大笑：我領回家給余祥銓就好

韓粉高國華6點忠告　「誰能幫我告訴韓國瑜、李佳芬」

國慶logo超吸睛！　網友大讚：不符合中華民國美學

朱、侯缺席新北造勢　韓國瑜緊張問許淑華：人會不會多？

蔡壁如狠嗆蔣萬安、吳怡農「官二代」　要推「新二代」PK

爆「海關陳情」遭關務署打臉　韓國瑜不認失言：是芝麻還是燒餅重要？

高市府螺絲鬆「中秋變端午」　韓國瑜認錯：這讓大家覺得很怪異

韓國瑜「東南亞來台多賣淫」　海倫清桃喊歧視：請您道歉

你知道珍奶台語怎麼說嗎？　王金平一講完眾人笑翻

世足資格賽／4年前也是他進第一球　溫智豪：獻給老婆

世足資格賽／中華小輸約旦　蘭卡斯特：下半場打出1比0戰術成功

台北公開賽／什麼事都得自己來　大馬「雙蔚」：自由人是學習

美光證實CEO出訪大陸　法人：若攜紫光將打通陸市場

「美台關係特展」淡水海關碼頭登場　侯友宜：台美友誼永固

招牌長排骨比臉長！周潤發愛店發起人肉骨茶9/6開幕　前50組客人5折

「死侍夫婦」萊恩雷諾斯和老婆砸6200萬！　義助2機構：世界需要更多善良

《航海王》作者放話：再5年完結篇！　解謎「紅髮傑克有2個」講一半被消音

英首相強生遭國會「2輪重擊」　胞弟跳船辭議員、閣員

5分鐘睡著＝身體太累！醫曝「1時間點」秒睡超不妙...你也常閉眼就天亮？

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調..

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子..

最高顏值選區！黃瀞瑩參戰北市死..

造勢1人收1千　杏仁哥：我是窗..

政大引愛因斯坦名言配圖韓國瑜　..

陳明文掉300萬引風波　他調監..

韓國瑜坐車錄片被抓包：沒繫安全..

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭..

完整優惠一次看！政院拍板加碼1..

綠黨民調：韓落後蔡13.8％瀕..

李猶龍涉貪遭調查　下午5點閃辭

綠委掉300萬扯出一籮筐　他們..

英系大將陳明文夫妻千萬財產曝光

高嘉瑜辯護300萬珍奶創業金　..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜緊張問許淑華：人會不會多？

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜8日將北上至新北三重造勢，但新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫均無法到場。對此，韓國瑜北部競選辦公室副執行長、國民黨立委許淑華5日透露，幾天前韓國瑜還問她「9月8日造勢大會人會不會多？」她回應「不必擔心，一定人多。」

韓國瑜不認為又失言：芝麻還是燒餅重要？

高市府「中秋變端午」　韓國瑜：這錯誤很怪

韓：東南亞來台多賣淫　女星要他道歉

王金平蹭蔡依林被譙　網友：不要來丟臉

關鍵字：

高國華韓國瑜2020大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調搜索調查

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

日京急線列車撞卡車　釀1死34傷

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

颱風法西生成！最新路徑出爐

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面