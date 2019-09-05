韓粉高國華6點忠告　「誰能幫我告訴韓國瑜、李佳芬」

▲高國華PO出6點忠告，希望能傳達給韓國瑜。（組合圖／資料照、翻攝高國華臉書）



記者王致凱／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近日頻頻走訪各地造勢，本身是「超級韓粉」的補教名師高國華5日晚間在臉書上發文說，自己幾乎每場造勢都會參與，自己有一些忠告，希望能向韓國瑜、李佳芬傳達。

以下為高國華致韓國瑜、李佳芬全文：

我是高國華老師，我一直是超級韓粉，從每場三山造勢，和所有之後的選總統的造勢活動，我可説每役必與，有誰能夠誠懇的幫我給韓國瑜下列幾個忠告：

1.一個政治家要像經國先生，絕對要莊重，要能望之儼然，即之也溫，聽其言也厲，而且為政不在多言，不要逢堵麥必答，言多必失，要知道只有一家媒體中天挺你，其他媒體不是來採訪你，而是來整你寃枉，找機會來黑你的，為什麼要給他們這見縫插針的機會？

2.如果一定要接受訪問，週一到週五只談市政，針對一些「三民自」媒體所設計的非市政的陷阱問題，絕不要回答，只要說「謝謝」就跳過！

3.回答市政問題，態度一定要非常莊重和專業，不要像海狗，腦袋好像少了一根螺絲，左右亂晃，極不得體，並且要兇就兇，不要一句玩笑話又破功，前功盡棄，語尾助詞不要習慣性加ㄌㄟ，如：「為什麼老是黑我ㄌㄟ？」，「ㄌㄟ」這個語尾詞在演講學中是極幼稚，毫無份量的用法，更不能是一個未來總統候選人所該用的語彙！

4.直播可以，但切記下次絕不要和發言人何庭歡(但女兒韓冰可以)帶米鲁同台，畫面好像夫妻倆抱狗直播，真有點不倫不類，爪田李下，難道沒有人提醒你嗎？發言人長得正，就讓她單獨替你發言，不要貪心，一個畫面想討好三種人，不如不直播！

5.不知怎麼了，李佳芬最近出現都是扣分，從永康街不當牽手畫面，到賣雲林農舍，一直開懷的大笑，被綠營打壓成這樣，耍悲情，哭都來不及了，還那麼高興？妳知不知道，在選前一定只有在關懷弱勢族群的場合出現，那些被黑，被打壓的苦，一概不談，社會大眾反而會更同情妳，出現媒體一定要不斷的提到「莫忘世上苦人多」呼籲大家一定要一來關懷弱勢，要有未來第一夫人母儀天下的情懷，請即刻收起妳的笑容，不時露出憂心可憐百姓的愁容，該哭就哭，選民會因妳會苦民所苦而雪中送炭，不會因為妳賣掉農舍而為妳高興到錦上添花，人都是同情弱者的，他們只會為努力的韓國瑜天天被打壓而寄予同情，絕不會為高鐵上連300萬都忘了拿的好野人而歡呼！

6.百年難得一見的政治奇才，這名聲得來不易，切莫還停留在1124勝選激情中，忠言逆耳，但全是肺腑之言，如果你們經過微調後，明年1月11日必定勝券在握，要知道你是全體熱愛中華民國的人2020年希望的唯一寄託！