珍奶店不開了！高鐵弄丟300萬引風波　陳明文：兒子創業夢沒了...





▲陳明文強調會對抹黑者提告。（圖／記者翁伊森攝）



記者邱偉倫／綜合報導



民進黨立委陳明文3日搭乘高鐵北上時，不小心遺失裝了300萬現金的皮箱。他表示這筆錢是要給兒子到菲律賓賣珍珠奶茶的創業基金，此話一出引發各界討論。5日上午陳明文本人親自出面說明，並說「感到非常自責，自己也無地自容，但這筆錢真的是不小心遺失的」，而兒子的創業夢想也因這幾天的風波，只能難過宣告腰斬。







▲立委陳明文兒子的珍奶創業計畫已腰斬。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳明文表示，當日早上10點左右出門，因為太過勞累，所以才在車上睡著，醒來時發現已經到台北，於是他就直接下車，一不小心就把行李箱忘在後方的行李區。另外，針對記者提問「入境最多只能帶10萬元」，他再三強調，這筆錢沒有要帶出境，是準備在台灣購買相關的設備、原料及器具，再將裝櫃運出台灣，「絕對沒有過海關沒有申報」的問題存在。



由於丟錢的質疑聲浪一直不斷延燒，因此陳明文兒子的菲律賓珍奶創業計畫不得不中斷。陳明文表示，將對這次事件的抹黑者進行蒐證，只要有任何的捕風捉影、加油添醋，都將會提起誣告及妨害名譽的訴訟。



針對「帶著300萬搭高鐵北上」一事，陳明文的律師解釋，是因為購買的設備款項太多，所以廠商才要求「現金交易」，不過後來因中斷開店計畫，才就沒有了後續。對此，柯文哲狂笑回應，可能是陳明文年紀大了，不會用電子轉帳，只好拿著這麼多錢四處跑。余天被問及此事也笑回，「我不必坐高鐵，只要提到家裡，給余祥銓就好，哈哈哈哈哈哈。」





▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者葉南州攝）