爆「海關陳情」遭關務署打臉　韓國瑜不認失言：是芝麻還是燒餅重要？

記者洪靖宜、李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜直播大爆「海關向他陳情抓到很多賣淫與非法打工」，但關務署4日澄清，海關的業務是負責貨物通關查驗，至於旅客檢查是屬於移民署的業務，並非海關職權，這番話等於又打臉韓。對此韓國瑜不回應是否失言，「到底對我們抨擊是芝麻還是燒餅重要，當然燒餅重要，但是現在卻一直把重心放在芝麻上面。」

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜4日開直播，提到自己收到很多第一線海關人員的陳情電話，內容是指海關人力很少，導致非法來台賣淫跟非法打工的很多。但關務署4日也立刻澄清韓國瑜所提「賣淫與非法打工」，是對於旅客入境目的檢查，應屬移民署業務，不是海關。

▲韓國瑜在直播中表示收到海關人員陳情。（圖／翻攝自韓國瑜粉絲專頁）

韓國瑜先透過競辦澄清，「重點不在於海關和移民署的差別，而是在於如何杜絕非法打工以及賣淫的問題」。對於媒體提問這段言論是否算失言，韓國瑜不正面回應，「事實上，我們接到海關移民署的第一線的人員跟我們陳情，我要再重申一遍，到底對我們抨擊是芝麻還是燒餅重要，當然燒餅重要，但是一直把重心放在芝麻上面。」

「我們非常感謝新住民，不管是婚姻嫁娶或來工作，幫助台灣建設，心存感謝，另外一點就是政府這幾年對於免簽證，像東南亞的國家有沒有管制、有沒有進行了解，這些獲得免簽證的觀光客進來台灣之後，在做些什麼，政府有沒有真正的去虛心的去檢討，是不是真的產生的一些問題，這個才是我要探討。」

韓國瑜說，「可是這一兩天都是在芝麻上打轉，但是更重要的問題，我們除了保護、感謝這些新住民之外，對於整個國境的管制，以及台灣社會的問題，是不是政府要更用一點點心思去了解，拿到免簽證進到台灣有沒有產生其他的問題，這個是我想要強調的。」