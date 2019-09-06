「臉書約會」推出！　整合Instagram列「暗戀名單」秘密配對：風險自負

▲臉書約會，商機無限。（圖／翻攝自臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

交友軟體拓展人際關係的模式挾帶著龐大商機，連臉書也決定調整經營方法，在美國推出約會服務。從2018年研發的「臉書約會」（Facebook Dating）功能，能提供使用者整合Instagram帳號，將粉絲加入「暗戀名單」（Secret Crush lists），增加用戶發展各種感情的可能性。

根據路透社（Reuters）報導，臉書週四（5日）宣布推出耗時1年多開發的配對功能「臉書約會」，這項服務提供使用者將自己的臉友或IG上的朋友標示有「有興趣」，一切可以祕密進行，不會公開被所有人看見。若網友互將彼此標為「有興趣」，臉書將會通知雙方。

臉書官方指出，個人資料或動態消息不會顯示用戶的約會狀況，但這項功能只提供年滿18歲的用戶使用，人們可以決定哪些人可以看到自己的約會資料。





▲臉書將推出「約會」功能，祖克伯表示，不是約炮用的。（圖／facebook）

這項服務的推出代表臉書又把自己的版圖擴大，2018年就享有該服務的國家包含哥倫比亞（Colombia）、泰國、加拿大、阿根廷和墨西哥；台灣「還沒」啟用約會服務。不過這項服務有其該注意的地方，臉書近來數起資安漏洞和巨量的用戶資料外洩，已經是外界緊盯的醜聞，而推出約會服務也代表臉書得重新審查公司的隱私和安全規範。

臉書在約會服務的安全指南中提到一項免責聲明，對於同意啟用該項服務的用戶，臉書「並不會」進行背景審查，也不會提供註冊人是否為性犯罪者的搜索。條款中寫道，「你和其他用戶接觸的結果，風險自負。」