颶風多利安吹來940萬元！　衝浪客沙灘驚見黑色「鑽石」：古柯鹼

大西洋颶風多利安(Dorian)強勢壓境美國東岸,狂暴風雨肆虐南北卡羅萊納州(Carolina),狂風除了將海水吹到岸上,更把市值超過30萬美元(約新台幣937.6萬元)的古柯鹼沖上佛羅里達海岸。案件已交由緝毒局(DEA)和海關部門調查。

綜合外電報導,佛羅里達州墨爾本(Melbourne)市府發言人指出,一名市民趁著颶風帶來高浪,在天堂海灘公園(Paradise Beach Park)衝浪時,在岸上撿到一包「黑色磚塊」,上頭寫著「DIAMANT」,為法文中的「鑽石」之意。由於包裝和字樣都相當可疑,衝浪客便向一名巡警報案。

該名巡警形容黑色磚塊「包裝的手法就像裡面有一公斤的毒品」。毒品送去化驗後已證實是古柯鹼,目前案件已移交給緝毒局調查追蹤。

無獨有偶,部分民眾上週五(8月30日)在距離天堂海灘32公里遠的可可海灘(Cocoa Beach),發現疑似同樣是被海浪沖上岸的毒品;警方獲報抵達現場,從一個旅行袋內翻出15包古柯鹼,每包1公斤,總重15公斤。根據目前一公斤古柯鹼在奧蘭多(Orlando)的價值為2萬到3萬美元(約新台幣10萬元),這批毒品大約值30萬美元。這起案件交由海關及邊境防衛局(CBP)調查。

▼民眾在可可海灘(Cocoa Beach)發現15公斤的古柯鹼。

