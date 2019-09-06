切生殖器餵狗！她受夠家暴「徒手掐死」夜班老公…斧頭斷首：這是唯一辦法

▲烏克蘭西北部村莊發生悲劇。（圖／翻攝自Google map）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭西北部奧巴里夫村（Obariv）一名女子遭受多年家暴後，終於忍不住還手將老公置於死地。她先將老公斬首，接著把他的私處下切來丟去餵狗；她說為了逃出苦痛「這是唯一的辦法」。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）引述警方報導，8月23日，49歲的歐雷克桑多（Oleksandr）結束夜班回到家後倒頭就睡；小他一歲的妻子瑪麗亞（Maria）等到歐雷克桑德在清晨熟睡後，徒手在床上掐死了自己的老公，接著用一把斧頭斬斷他的頭顱。她原想肢解屍體，但因難度太大而放棄，只用廚房拿來的刀卸下老公的生殖器，再把東西丟給一家人養的狗吃。

事發當時隔壁鄰居歐旁娜蘇維克（Opanasiuk）正在自家門外，她事後向警方表示，她看到瑪麗亞奪門而出，雙手和身上都沾滿了血，「她（瑪麗亞）說『我麻煩大了，我殺了我老公。』」歐旁娜蘇維克不相信瑪麗亞說的話，「我以為他們只是吵架了，所以她打了他，我進去看他需不需要叫救護車。」

▲瑪麗亞家中床單和地毯都留有亡夫的血跡。（圖／翻攝自Google map/twitter）

當歐旁娜蘇維克走進臥室時，看到歐雷克桑德的屍首分離，床單和地毯被血浸得腥紅。她問瑪麗亞「頭呢」？對方回答說，「那裡，在袋子裡。」歐旁娜蘇維克表示，當時立刻就感到一股噁心，但還是勉強撐著找鄰居報警。

瑪麗亞並沒有逃跑，她將事發經過全都告訴員警阿爾推克維奇（Vadim Artiukhovich），包括長年受到老公精神和肢體的暴力虐待。員警表示，瑪麗亞告訴他唯有痛下殺手，否則無法終結她的苦痛，「鄰居說，事實上他們常常看到瑪麗亞的老公毆打她，好幾次還拿著同一把斧頭追她。」這件事過去從未傳出村外，因為瑪麗亞始終沒有報案揭發老公惡行。

瑪麗亞的兒子菲西安諾夫（ Viktor Fesianov）永遠無法原諒她，「我知道她是我母親，但我再也不想看到她。」員警聽完瑪麗亞坦承一切後，才將她上銬帶走；瑪麗亞因謀殺罪面臨15年徒刑，目前調查仍在進行中。