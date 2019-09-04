打擊不實報導！培養民眾思辨能力　Facebook「數位公民」平台上線

▲Facebook在台灣啟動「數位公民」培育計畫。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

Facebook今（4）日正式宣布，在台灣啟動「數位公民（We Think Digital）」培育計畫，未來將提供線上資源教材，並攜手公私機構舉辦教學工作坊，培訓數位素養種子教師，前往台灣各縣市進行公益宣導，協助台灣民眾提升辨識訊息可信性的技巧。

▲行政院數位政委吳鳳試用數位公民平台。（圖／記者姚惠茹攝）

根據Facebook委託英國調查機構YouGov針對台灣民眾的數位技能進行的調查，結果指出每10人之中就有7人在網路社群中曾看過負面內容，其中又以假新聞、仇恨言論與詐騙訊息為大宗，而且年紀較長的使用者比起年輕使用者在數位技能上仍有學習空間，但更能辨別假新聞。

Facebook發起的「數位公民」培育計畫是一項全球性的計畫，並與亞太區多位專家合作，將教學資源翻譯成10種語言，協助所有年齡層的網路使用者，發展使用網路時應具備的技巧與能力，包含批判性思辨能力與同理心，目標2020年前在亞太區10個國家觸及200萬人。

▲Facebook亞太區公共政策副總裁Simon Milner。（圖／記者姚惠茹攝）

Facebook亞太區公共政策副總裁Simon Milner說明，計畫涵蓋網路隱私、網路安全、數位交流與認識數位足跡，並統整4大主題，包括什麼是網際網路、你的數位足跡、培養數位思辨能力、身為數位公民的你，整合Facebook安全中心、父母專區及青年專區，提供「數位公民」的資訊與學習模型。

具體實行的方式，Facebook正式將「數位公民」平台上線，提供線上資源教材，並攜手台北市電腦商業同業公會、台灣事實查核中心、弘道老人福利基合會、台灣展翅協會（ECPAI Taiwan）等不同類型的公私機構夥伴，舉辦多場教學工作坊，培訓數位素養種子教師，前往台灣各縣市進行公益宣導，培養台灣民眾在使用網路社群時，應具備的批判性思辨能力與同理心。

▲Facebook啟動「數位公民」培育計畫。（圖／記者姚惠茹攝）

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