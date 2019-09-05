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公開數據庫驚見逾4億筆臉書帳戶資料　用戶ID、電話號碼全都露

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▲臉書面臨拆分危機。（圖／路透）

▲日前有安全研究人員在一個未受保護的數據庫中發現超過4億筆臉書帳戶資料。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

臉書（Facebook）洩漏用戶個資的事件可說是層出不窮，日前有安全研究人員在一個未受保護的數據庫中發現超過4億筆臉書帳戶資料，每筆資料都記錄著用戶的臉書ID及其電話號碼。目前該數據庫已下架。

以往，僅需在臉書搜尋電話號碼或電子郵件即可查詢到該名用戶的臉書帳戶，不過在劍橋分析（Cambridge Analytica）事件發生後，臉書於2018年4月已禁用該功能。而稍早，科技網站TechCrunch報導指出，一名研究人員發現一個未受密碼保護的數據庫，內含超過4.19億筆臉書帳戶的記錄。

這4億筆資料中，有1.33億筆為美國用戶，1800萬筆為英國用戶，另有超過5000萬筆越南用戶的帳戶資料，每筆資料皆包含用戶的臉書帳號及電話號碼，部分資料甚至還列出用戶所在的國家／地區及性別等其他資訊。

臉書發言人南錫洛（Jay Nancarrow）表示，在臉書禁用電話號碼搜尋功能前，數據就已經被刪除，「該數據庫年代已久，似乎在我們去年做出改變（移除電話號碼搜尋功能）前，就已經獲取用戶訊息。」他指出，目前該數據庫已經下架，「我們看不出有臉書帳戶遭到入侵的證據。」

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