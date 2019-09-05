赴日腦出血欠千萬醫藥費　「各界善款湧入700萬」婦可回台灣了

▲婦人到日本竟腦血管瘤破裂就醫，欠下上千萬元醫藥費滯留日本。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

台中張姓婦人在日本因腦血管瘤破裂昏迷，雖開刀救回一命但欠下上千萬元醫藥費，滯留日本。家屬回台求助，在台中市政府、慈濟、外交部等單位協助下，終於籌到700多萬元，可以先返台接受治療。值得一提的是，南山人壽保險員得知僅保一張30萬保單的張婦落難，主動協助，總公司也同意支付70多萬的返台費用，讓家屬十分感動。

家住豐原的張姓婦人從事代購工作，日前前往日本到藥妝店採買商品時，突然昏倒送醫，醫院發現她是因為腦血管瘤破裂，緊急開刀。隔日又發現，她有腦積水，再開2次刀。最後雖然撿回一命，但張婦醫藥費已累積上千萬元，仍住加護病房，婦人家人根本無力支付，只能滯留日本，日前也回台向台中市政府求助。

▲▼婦人雖救回一命，但欠下上千萬元醫藥費，無法回台。（圖／東森新聞）

張婦丈夫楊先生說，他本身從事機械五金貿易，近年因同業競爭和中美貿易戰，生意影響很大。妻子7月想賺錢貼補家用，利用飛航累積里程點數前往日本代購商品，卻因為腦動脈血管瘤破裂昏倒。

楊先生表示，妻子目前腦部有積水，有時昏迷、有時清醒，清醒時仍意識模糊。台中榮總腦傷權威、神經外科醫師沈炯褀、崔源生經評估後認為仍應儘速返台治療。

他說，妻子欠下千餘萬醫藥費，台中市政府救濟專戶募得120萬元，妻子戶頭也有近10萬元，加上親友資助以及他變賣車子、手表等，最後湊了約7百萬元，做為給日本醫院的醫療費和保證金。他再透過協調支付超過3分之2醫療費和保證金下，取得日本醫院同意，讓其妻先行返台，餘款再以分期方式結清。

▲▼婦人在各界協助下，將返台接受治療。（圖／東森新聞）

楊先生感動地說，妻子曾向南山人壽保險員陳芬娥保過一張醫療保險，但有幾期未繳，陳女看到新聞後主動連繫並協調總公司，獲得南山人壽同意，願意全額支付妻子由日本返台所有費用70多萬元。

他表示，妻子將在本月7日下午5點多搭乘華航CI101班機返回桃園後，由救護車送至台中榮總加護病房，讓醫師評估進行手術。

楊先生感謝駐日代表處、台中市政府、慈濟等多個單位的協助，還有每位捐出善款以及為他們祝福的每一個人。

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