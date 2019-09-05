沙鹿風大茶館槍擊命案後拆光「曬地」　民俗專家曝原因：只有凶宅沒有凶地

▲風大茶館命案後已拆完成為平地。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

沙鹿風大茶館槍擊命案造成1死2傷，業主宣布歇業，不久就已夷為平地，事隔1個多月卻未見動靜。原來，地主為了重新開發，先進行「曬地」讓土地恢復乾淨。民俗專家蔡滕老師表示，「只有凶宅沒有凶地」，只要做好曬地，就不會有凶宅顧慮。

沙鹿風大茶館今年5月發生震驚社會的槍擊案，造成1死2傷，2名兇手事後毀屍滅跡逃逸，已潛藏國外，而茶館負責人不久也宣布收掉。據了解，茶館所屬地主在6月間向檢警請示，獲得拆屋同意，就請工人將它整個拆光，現場已變成平地，經過許久卻都沒有動靜，民眾議論紛紛。

▲風大茶館發生槍擊命案，業者不久就宣布歇業。（圖／資料照）

土地業者對此表示，曾發生過命案的建物要重新開發，都會拆掉進行「曬地」，將不好的東西趕走，讓土地恢復乾淨。

中華民俗文化教育協會創會長蔡滕表示，現今民俗風水觀念，只有「凶宅」沒有「凶地」！不管地主之後想做什麼用途，房子拆了只要做好「曬地」，就不會有凶宅的顧慮。

他接著說，「曬地」的標準流程依古老民俗，在房子拆掉後，最好能將地挖深1、2公尺，利用陽光日照曝曬七七49天，並撒下石灰、木炭及符水等淨地。期間再做法事，撫慰地靈，就能將不好的過去除去，也對地靈、磁場有幫助。

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