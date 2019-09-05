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香水櫃員「誣客為賊」監視器還清白　無辜女顧客怒：再也不踏進櫃點

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▲▼ 中友百貨意外 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲台中中友百貨傳出品牌香水「誣客為賊」，公關急澄清「是誤會一場！」（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳玉／台中報導

台中一名女顧客1日下午2點多到中友百貨靠櫃試聞香水，卻被櫃位店員誤會偷噴正貨香水，並要求留下觀看監視器畫面，也會報警處理，但事後釐清真相後，店員沒有馬上道歉，直到2天後，由百貨、品牌中區主管等人到小房間內當面道歉，女顧客氣憤難平，將受辱經驗PO網分享，並寫下「再也不會踏進該品牌的櫃點」；對此，中友百貨公關陳彥雯表示，這是誤會一場，百貨、品牌都有向顧客道歉致意，處理過程相當和平，也有送上禮品慰問，期望顧客平息怒氣，再給店員一次機會。

台中女顧客在PTT上發文表示，1日下午2點多，路過中友知名香水專櫃，因對香水很有興趣靠櫃，在前方的長髮女子拿起看似展示品，但卻是正貨的香水試噴後就離開，之後她拿起旁邊的香水，隨即有一名長捲髮的櫃姐靠過來，她以為是要來解說商品，便開口問「這是罌粟花的香水嗎？」

未料，櫃姐臉色鐵青要女顧客等一下，急忙跑去找另名櫃哥，一來就說同事有看到她噴香水，她說「沒有」，但對方說會報警並調監視器，要她在現場等，雖她一頭霧水並強調「是之前靠櫃的女生噴的」，但對方仍要她留下還撂下「您還是可以繼續試香，因要調監視器得留在現場，如果您問心無愧的話。」她直接回說，「我真的問心無愧，而且不想試香。」

▲▼Jo Malone推出「罌粟花與大麥」。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲英國知名香水品牌受到台灣民眾喜愛，今卻傳出櫃員誤會女顧客事件。（資料照／記者曾怡嘉攝）

隨後調監視器結果也如同女顧客所言，但受辱經驗讓她PO文怒批，「當下只覺得非常不解且對這個品牌印象極差，從頭到尾櫃姐跟櫃哥沒有半句道歉跟賠罪的舉動，完全不能理解是憑什麼把我留下來，只想快點離開。」更不滿品牌把香水放在開放場合又不貼封條，一定會造成他人誤會。

事發2天後，百貨帶著品牌中區主管等人，在13樓客服中心當面道歉，但一開頭竟是要再問一次當天狀況，讓女顧客和其陪同前往的父母非常不能接受，直說「事發至今，竟然還要再講一次當天情況？」，對方才改口說是措辭錯誤。

針對櫃員疏失和法律責任，品牌中區主管表示，「女櫃員是第一份工作，剛進入職場，男櫃員則是之前建教合作生，今年7月剛升正職，對處理這件事是完全錯誤的。」接著兩位櫃員分別道歉鞠躬，主管也說，「公司內部開了很多會，非常肯定女顧客是完全沒有錯、也非常無辜，是他們的疏失。」

女顧客表示，道歉過程約半小時、人員鞠躬約25次，主要由爸爸發言講理，她提出疑問，過程中也數度哽咽落淚，因提到事情還是會有情緒，這次道歉只能算勉強及格60分，更強調「再也不會踏進品牌的櫃點」，而賠罪的禮券、月餅禮盒及香水旅行組等，她也都轉送給友人或親戚。

「這是誤會一場！」中友百貨公司公關陳彥雯表示，百貨有協助品牌的中區主管及兩位櫃位櫃員與顧客道歉，顧客也有帶父母一同前往，處理過程相當和平，百貨和品牌也有送禮表示歉意。

另對於兩位店員懲處，陳彥雯指出，事發當天品牌已經有通知品牌台北總公司，目前仍在開會研議中，後續不清楚總公司是否會發聲明稿，若有收到會再通知媒體。

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