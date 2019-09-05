台中警凌晨突襲職業賭場　3賭客開溜「2樓跳下」摔斷左腿

記者陳玉／台中報導

台中市第三警分局5日凌晨3點多，在東區振興路上破獲一處藏匿在汽車美容店內的職業賭場，賭客驚見警方突襲每個都嚇傻了，但有3名賭客想趁亂開溜，在追捕過程中從2樓跳下受傷，造成左腳骨折、左腳踝變形等傷勢，所幸送醫後並無生命危險，其餘20多名賭客也由員警帶回偵辦；警方表示，該案件為檢察官指揮偵辦，目前仍在偵辦中，礙於偵查不公開原則不便說明。

▲台中警5日凌晨破獲職業賭場，3名賭客從2樓下跳不慎摔斷腿。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

台中市警方接獲情資，東區某汽車美容店內有藏匿職業賭場，經台中地檢署檢察官指揮市警局偵辦，5日凌晨3點多派出員警到場取締，現場約20多名賭客見警察突襲，每個都嚇傻了，但其中有3名賭客想趁亂開溜，其中18歲詹男、50歲謝男，2人在追捕過程中企圖從2樓跳到隔壁民宅，卻不慎踩破採光罩摔落，卡在後方死巷中，造成詹左腳踝變形、謝左大腿骨折，消防人員用架梯方式將2人救出。

▲賭客為躲避追緝從2樓跳下，不慎摔斷腿、卡在死巷中無法動彈。

另名77歲林姓老婦也從2樓跳下時臀部著地，痛到無法自行行走，3人分別送往中國附醫、澄清醫院平等院區診治，所幸均無大礙。對此，第三分局表示，此案件為檢察官指揮偵辦，目前案件還在偵辦中，礙於偵查不公開原則，不便說明。